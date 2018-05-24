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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹

پرسپولیس در دیدار برگشت میزبان است؛

تاج: هواداران برگ برنده سرخابی‎ها در لیگ قهرمانان هستند

تاج: هواداران برگ برنده سرخابی‎ها در لیگ قهرمانان هستند

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: بی شک در دیدارهای پیش روی لیگ قهرمانان آسیا، هواداران برگ برنده پرسپولیس و استقلال دو نماینده کشورمان خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج درباره وضعیت برگزاری دیدار برگشت پرسپولیس مقابل الدحیل در لیگ قهرمانان آسیا گفت: به طور حتم بحث میزبانی از اهمیت ویژه‌ای برای تیم های کشورمان برخوردار است. دلیل این موضوع هم در بحث همراهی هواداران است که با حضورشان کار را بر هر حریفی سخت و دشوار می کنند.

وی ادامه داد: باشگاه پرسپولیس طی سال های اخیر در مسابقات آسیایی همواره از حمایت وسیع طرفدارانش در ورزشگاه آزادی برخوردار بوده و بی شک در مسابقه آتی لیگ قهرمانان آسیا هواداران برگ برنده پرسپولیس و استقلال دو نماینده کشورمان خواهند بود.

رئیس فدراسیون فوتبال یادآور شد: آنچه در نظر فدراسیون فوتبال با توجه به همزمانی دیدار برگشت پرسپولیس و الدحیل با شب تاسوعای حسینی وجود دارد انجام بازی برگشت در تاریخی دیگر اما به میزبانی پرسپولیس در مسابقه برگشت است. بر این اساس رایزنی های فدراسیون فوتبال با کنفدراسیون فوتبال آسیا ادامه خواهد داشت.

تاج تصریح کرد: بی شک هواداران فهیم فوتبال کشورمان به خوبی امتحان خود را در روزهای حساس پس داده‌اند. لذا در صورتیکه در نهایت تغییری هم در زمان برگزاری بازی برگشت پرسپولیس مقابل الدحیل به وجود نیاید هواداران فوتبال یک شب پر شور و حال حسینی(ع) دیگر را با حضور 100 هزار نفری در ورزشگاه آزادی خلق می کنند.

کد مطلب 4305240

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