گذر از شرایط اقتصادی فعلی نیازمند مدیریت جهادی و انسجام است

محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتبارات هزینه ای و جاری در بودجه کل کشور باید از طرق وجه نقد تامین شود، اما در شرایط کنونی تامین وجه نقد نیز بسیار دشوار شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط رکود و مشکلات تولید، فروش نفت و مالیاتی که وصول می شود صرفا به اعتبارات هزینه ای و جاری کشور اختصاص می یابد.

واحدهای صنعتی با مشکلات کارگری مواجه هستند

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر عدم ثبات نرخ ارز و تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل نبود تعادل و اعتماد در بازار به یک چالش اساسی تبدیل شده و واحدهای تولیدی در پرداخت حقوق کارگران نیز با مشکل روبرو هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگرچه توزیع اعتبارات هزینه ای در اصل فقط برای تامین حقوق و مزایا است، اما این میزان هزینه جاری در بودجه کشور رقم بسیار سنگینی است و در واقع می توان گفت کشور گران اداره می شود.

وضعیت اقتصادی موجود برای مردم تبیین و تشریح شود

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل کارگری و بحران بیکاری در استان، خاطر نشان کرد: مردم تحت فشار هستند، بنابراین مدیران دستگاه های اجرایی باید شرایط اقتصادی کشور را مدیریت و برای کارگران وضع موجود را تببین کنند تا بتوانیم مانند زمان جنگ و با پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی با موفقیت این دوران را سپری کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به خروج آمریکا از برجام ادامه داد: با توجه به احتمال تشدید تحریم ها در ماه های آینده احتمال عدم وصول منابع نقد بسیار بالا است، بنابراین گذر از شرایط کنونی به مدیریت جهادی و انقلابی نیاز دارد.