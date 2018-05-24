توزیع ۱۰۰ هزار افطاری سبک همه روزه در حرم مطهر

به گزارش خبرنگار مهر ، سید خلیل منبتی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه روزه ۱۰۰ هزار افطاری سبک در صفوف نمازگزاران صحنها و رواق های حرم مطهر رضوی توزیع می شود که در طول یک ماه قریب به ۳ میلیون نفر در این طرح افطار را میهمان حرم رضوی هستند.
وی افزود:در ماه مبارک رمضان همه مدیریت های اماکن متبرکه در امر پذیرایی از زائر چه در صحنهای مقدس و چه در صحن هدایت با کمک ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از خدام و خدمتیاران دخیل هستند، هرکدام از مدیریتها به تناسب توانمندی ها و استعداد نیروی زیرمجموعه خود و امکاناتی که دارند یک بخشی از این کار بزرگ را برعهده دارند.
معاون اماکن متبرکه آستان قدس ادامه داد: در صحنهای مرکزی و رواقهای حرم مطهر رضوی مسئولیت توزیع بستههای افطاری سبک بین زائران برعهده مدیریت خدمه است، در همین باب مدیریت انتظامات و تشریفات با کمک مدیریت روشنایی و خدمات فنی توزیع در صحن جامع رضوی به همراه رواقهای خواهران را برعهده دارند. مدیریت رفاه زائران نیزتوزیع صحن جمهوری اسلامی و صحن غدیر را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد:در طرح سفرههای اکرام رضوی نیز همچون سالهای گذشته شهر مشهد به بلوکهایی تقسیم شده که به طور تصادفی برای دعوت به این طرح انتخاب میشوند و روزانه بیش از ۱۳ هزار دعوتنامه در این مناطق توسط نیروهای خدمه و خدمتیار توزیع میشود و مدعوین در تاریخ مشخص شده در دعوتنامهها به صحن هدایت حرم مطهر رضوی مراجعه میکنند و بر خوان پربرکت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) متنعم خواهند شد. در این ایام فعالیت عادی میهمانسرا در پذیرایی زائران نیز در جریان بوده و همانند گذشته دعوتنامههای آن در ورودی شهر، ترمینال و فرودگاه توزیع میشود.
منبتی گفت:توزیع هفتگی هزار و ۵۰۰ وعده غذای گرم در روستاهای محروم خارج از مشهد یکی دیگر از برنامههای این ایام است.
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