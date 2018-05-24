مأمور قلابی در شهرستان شفت شناسایی و دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی صداقت در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر اینکه شخصی خود را مامور نیروی انتظامی معرفی کرده و از این عنوان سواستفاده می کند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان اینکه ماموران با انجام تحقیقات فنی موفق به شناساسی متهم ۲۸ ساله شدند، اظهارکرد: با هماهنگی مقام قضایی متهم دستگیر و در بررسی از مدارک همراه وی تعداد یک جلد کارت شناسایی انتظامی جعلی کشف شد.

فرمانده انتظامی شفت با اشاره به اینکه، متهم در بررسی فنی به سوءاستفاده و جعل عنوان مامور پلیس اعتراف کرد، افزود: متهم جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

سرهنگ صداقت از شهروندان خواست، جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو در صورت مواجه شدن با درخواست های غیر معقول توسط افرادی که خود را مامور دولتی معرفی می کنند حتما از آنان کارت شناسایی معتبر درخواست کرده و هرگونه موارد مشکوک را سریعا از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.