ضرورت تشدید نظارت بر بازار/ افزایش غیرمنطقی قیمت ها مشاهده نشده

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر امروز پنج شنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان در تبریز با اشاره به سوء استفاده برخی از فروشندگان در ماه مبارک رمضان و افزایش قیمت ها گفت: باید نظارت ها از بازار افزایش یابد. البته افزایش غیرمنطقی قیمت ها در استان مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه عرضه کالاهای اساسی در استان وضعیت مطلوبی دارد، ابراز داشت: همچنین نظارت بر کیفیت مواد غذایی به دلیل اینکه با سلامت مردم در ارتباط است، باید افزایش یابد.

خدابخش با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه عرضه مواد غذایی فاسد در بازار داده شود، افزود: باید افراد و دستگاه های مسئول در بازار به شدت کالاهای عرضه شده را کنترل کنند.

وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات احتمالی در کنترل بازار گفت: برخی مشکلات احتمالی باید توسط مدیران دستگاه‌های مسئول مدیریت شود. وظیفه اصلی دولت، مدیریت شرایط جدید و برخورد با تخلفات است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارد کنندگان و دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی گفت: دولت به شدت با متخلفان و دلالان برخورد می کند.

وی ادامه داد: باید اکیپ‌ های بازرسی و نظارت در بازار افزایش یافته و بیش از پیش قیمت و کیفیت کالاهای اساسی کنترل شود. نباید شاهد افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای اساسی به بهانه نوسانات نرخ ارز باشیم.

خدابخش در خصوص ثبت سفارش خرید و تهیه دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: تولیدکنندگان و واردکنندگان آذربایجان شرقی باید با ثبت سفارش از طریق سامانه نیما به تهیه مواد اولیه و کالاهای اساسی خود بپردازند و مشکلات موجود در این مسیر را به مسئولان مربوطه گزارش کنند.