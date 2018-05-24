عملیات اجرایی روشنایی مسیر سراب «گیان» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ رضا شیردره ظهر پنجشنبه در حاشیه کلنگ زنی طرح روشنایی مسیر سراب گیان نهاوند گفت: این طرح بااعتبار ۳۰۰ میلیون تومانی کلنگ زنی شد که بخشی از این مبلغ تخصیص‌یافته و مابقی نیز در آینده تخصیص خواهد یافت.

وی گفت: روشنایی مسیر سراب گیان شامل ۴ کیلومتر شبکه انتقال برق فشار ضعیف بوده و دارای ۲ دستگاه پست هوایی است.

مدیر توزیع برق نهاوند استان همدان با اشاره به موقعیت گردشگری سراب گیان گفت: با توجه به محیط طبیعی سراب و به منظور جلوگیری از ایجاد زواید بصری در اجرای طرح؛ از ۱۵۰ تیر چراغ‌برق چوبی همرنگ با طبیعت استفاده خواهد شد.

وی گفت: ۱۵۰ عدد لامپ برای روشنایی این مسیر استفاده می‌شود تا علاوه بر ایجاد امنیت در مسیر؛ جلوه‌های موجود و نهفته در سراب گیان را برای مردم بهتر به نمایش بگذارد.

فرماندار نهاوند نیز بابیان اینکه ۲۰۰ میلیون تومان از اعتبار اجرای این طرح به‌حساب مدیریت توزیع برق شهرستان نهاوند واریزشده است، گفت: با توجه به اینکه مسیر سراب گیان دارای نقطه کور است طوری برنامه ریزی شده که تا فرارسیدن عید سعید فطر این پروژه به پایان برسد.

مراد ناصری از در نظر گرفتن اعتبارات ویژه برای سراب‌های نهاوند خبر داد و گفت: در صورت مطالعاتی بودن و همچنین ارائه طرح‌های مناسب از سوی شهرداری گیان اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای طرح های پیشنهادی در نظر گرفته‌شده است.

ناصری گفت: شهرستان نهاوند دارای ظرفیت‌های بسیاری در بخش گردشگری است که امیدواریم با نظارت و پیگیری مسئولین نسبت به حفظ و توسعه آن اقدام شود.