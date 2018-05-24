به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان ظهر پنجشنبه در بازدید از سد دالکی در شهرستان دشتستان اظهار داشت: امروز در استان بوشهر شاهد اتفاقات خوبی هستیم و چند طرح مهم در حوزه تامین منابع آبی آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه آب دارای اهمیت و ارزش بسیار زیادی است، خاطرنشان کرد: آینده کشور به موضوع تامین منابع آبی بستگی دارد و باید در این زمینه تلاش ویژه صورت گیرد.
وزیر نیرو با تقدیر از نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری اجرای پروژههای آبی در این استان بیان کرد: شاهد تلاش خوبی برای رفع مشکلات استان در این زمینه هستیم.
اردکانیان بر لزوم اصلاح شیوههای مصرف آب تاکید کرد و افزود: در صورتی که بیشترین منابع آبی را هم داشته باشیم ولی استفاده مناسبی از این منابع نداشته باشیم، با مشکلاتی روبرو میشویم.
وی اضافه کرد: در صورتی که انواع پروژههای سدسازی، شیرینسازی آبها و باروری ابرها و ... را انجام دهیم اما اگر این آبها در مشکهای سوراخ ریخته شود نسلهای آینده آبی در سبو نخواهند داشت.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه باید شیوه های مصرف خود را اصلاح کرده تا منابع آبی حفظ شود، گفت: گامهای اساسی در راستای نجات کشور برداشته میشود و در این راستا کمیتههای مبارزه با کم آبی با مدیریت استاندار در هر استان تشکیل شده است.
سد دالکی از نوع خاکی با هسته آسفالتی، با ارتفاع ۱۰۶ متر در فاصله ۱۱۰ کیلومتری از مرکز استان بوشهر قرار دارد.
پیشرفت کلی این سد ۱۰ درصد و مدت زمان پیش بینی شده برای تکمیل آن ۶۰ ماه است.
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