گلزار شهدای مازندران گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، گلزار شهدای مناطق مختلف مازندران ازجمله ساری همزمان با سوم خردادماه و سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر گلباران شد.
سردار عبدالله ملکی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه آزادسازی خرمشهر معجزه الهی به شمار میرود به فرمایش معمار کبیر انقلاب که خرمشهر را خدا آزاد کرد اشاره کرد و درباره نقش و جانفشانیهای مردم مازندران در عملیات بیتالمقدس و آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: مازندران بیش از ۲۹۰ شهید و هزار جانباز و ایثارگر تقدیم کرده است.
سردار ملکی اظهار داشت: به مناسبت حماسه آزادسازی خرمشهر بیش از سه هزار ویژهبرنامه در مناطق مختلف استان در حال اجرا است که عطرافشانی و گلباران گلزار شهدا ازجمله آن است.
مازندران بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید دوران دفاع مقدس و ۴۰ شهید مدافع حرم تقدیم کرده است. همچنین این استان میزبان حدود ۲۹۰ شهید گمنام است.
نظر شما