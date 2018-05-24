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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۳۴

شهردارزنجان:

زنجان از شهرهای پیشرو درافتتاح مرکز کنترل ترافیک است

زنجان از شهرهای پیشرو درافتتاح مرکز کنترل ترافیک است

زنجان-شهردار زنجان گفت: ۵ میلیارد تومانی برای تجهیز مرکزکنترل ترافیک شهری هزینه شده و امروز زنجان به‌عنوان یکی از شهرهای پیشرو در افتتاح مرکز کنترل ترافیک است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله معصومی ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح و بهره‌برداری هوشمندترین و مجهزترین مرکز کنترل ترافیک شهری زنجان، افزود: در هر دوره‌ای علم و تکنولوژی ابزاری برای مدیریت شهری شده است.

وی با بیان اینکه مرکز کنترل ترافیک زنجان باهدف کنترل یکپارچه ترافیک شهری افتتاح می‌شود، ادامه داد: ۵ میلیارد تومان برای تجهیزات این مرکز هزینه شده و امروز زنجان به‌عنوان یکی از شهرهای پیشرو در افتتاح مرکز کنترل ترافیک است.

شهردار زنجان گفت: در دوره‌ای که علم و تکنولوژی یک ابزار شده، رفتن به سمت شهر هوشمند برای مردم یک ابزار شده  و امروز ترافیک یکی از ضرورت‌های شهر است.

معصومی با بیان اینکه شهرداری وظیفه دارد که در راستای بهبود عبور و مرور اقدامات لازم را انجام دهد و بتوان یک مدیریت یکپارچه برای شهر داشت، افزود: تصمیم‌گیری لحظه‌ای  نیازمند این مرکز است که آمار دقیقی داشته باشیم. 

شهردار زنجان ابراز کرد: مرکز کنترل ترافیک شهری یک آمار دقیق و یک سلسله اطلاعات را می‌دهد که بر اساس آن‌یک تصمیم‌گیری منطقی انجام شود.

معصومی گفت: این مرکز  در یک منطقه کمتر توسعه‌یافته ایجادشده که همین امر به توسعه شهر کمک می‌کند و بر این اساس می‌توان یک مدیریت واحد و لحظه‌ای در سطح شهر انجام داد.

کد مطلب 4305257

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