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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۳۸

استاندار زنجان:

جامعه شهری نیاز به مدیریت خلاق و با برنامه دارد

جامعه شهری نیاز به مدیریت خلاق و با برنامه دارد

زنجان-استاندارزنجان گفت: جامعه شهری نیاز به مدیریت خلاق و با برنامه دارد که اگر چنین نباشد مشکلات فراوان پیش می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح مرکز کنترل ترافیک شهرداری زنجان، به سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و افزود: روز آزادسازی خرمشهر باید به‌عنوان روز ملی نام‌گذاری شود و فتح‌الفتوح خرمشهر متعلق به ملت ایران است.

وی ادامه داد: اگر ملت پشت سر نظامیان نبودند خرمشهر به پیروزی نمی‌رسید.

استاندار زنجان گفت: کسی حق ندارد آزادی خرمشهر و این فتح را بنام خود و جریان خود ثبت کند و امام راحل برای اینکه مانع بروز این تصور شود، فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد.

درویش امیری با بیان اینکه  مردم نیاز به آرامش و آسایش دارند، گفت: هر کس در این مسیر مدیریت کند به اهداف مهم زندگی سالم مردم کمک کرده است و جامعه شهری نیاز به مدیریت خلاق و با برنامه دارد که اگر چنین نباشد مشکلات فراوان پیش می‌آید.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه شهرها بر اساس نظم و انضباط باید مدیریت شود و سالانه صدها هزار خودرو وارد شهرها شده است، گفت: شهرها به پارکینگ خودرو تبدیل‌شده و جایی برای نفس کشیدن نیست به همین علت برای تأمین پارکینگ در این شرایط باید اصرار شود.

درویش امیری افزود: در برابر ساختمان‌هایی که به دنبال حذف پارکینگ هستند، مقاومت لازم در دستور قرار گیرد و هر خانه موظف است باید یک پارکینگ داشته باشد.

وی  به برنامه‌های استان  زنجان در تأمین پارکینگ در سطح شهر اشاره کرد و افزود: شهرداری زنجان در این خصوص باید مدیریت و برنامه‌ریزی مضاعف  را داشته باشد.

استاندار زنجان ابراز کرد: برقراری نظم مهم‌ترین گام برای ایجاد آرامش و آسایش مردم است و مردم ما نیاز به آرامش روحی و روانی و اجتماعی دارند و بانظم و انضباط می‌توانیم این آسایش را فراهم کنیم و به راین امر اذعان داریم ترافیک به یک بحران اجتماعی تبدیل‌شده است.

درویش امیری افزود: امروز خیابان‌ها مملو از خودرو تک‌سرنشین است و این زمینه آرامش را از بین می‌برد و کشورهایی که توانسته‌اند ترافیک را از بین ببرند به سمت گسترش حمل‌ونقل عمومی سوق پیداکرده‌اند.

وی به افتتاح مرکز کنترل ترافیک شهرداری زنجان اشاره کرد و گفت: برای ما ساخت و تجهیز این مرکز حائز اهمیت بوده چراکه این مرکز تلاش دارد تا نفس شهر باز شود.

کد مطلب 4305259

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