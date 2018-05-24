به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح مرکز کنترل ترافیک شهرداری زنجان، به سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و افزود: روز آزادسازی خرمشهر باید به‌عنوان روز ملی نام‌گذاری شود و فتح‌الفتوح خرمشهر متعلق به ملت ایران است.

وی ادامه داد: اگر ملت پشت سر نظامیان نبودند خرمشهر به پیروزی نمی‌رسید.

استاندار زنجان گفت: کسی حق ندارد آزادی خرمشهر و این فتح را بنام خود و جریان خود ثبت کند و امام راحل برای اینکه مانع بروز این تصور شود، فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد.

درویش امیری با بیان اینکه مردم نیاز به آرامش و آسایش دارند، گفت: هر کس در این مسیر مدیریت کند به اهداف مهم زندگی سالم مردم کمک کرده است و جامعه شهری نیاز به مدیریت خلاق و با برنامه دارد که اگر چنین نباشد مشکلات فراوان پیش می‌آید.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه شهرها بر اساس نظم و انضباط باید مدیریت شود و سالانه صدها هزار خودرو وارد شهرها شده است، گفت: شهرها به پارکینگ خودرو تبدیل‌شده و جایی برای نفس کشیدن نیست به همین علت برای تأمین پارکینگ در این شرایط باید اصرار شود.

درویش امیری افزود: در برابر ساختمان‌هایی که به دنبال حذف پارکینگ هستند، مقاومت لازم در دستور قرار گیرد و هر خانه موظف است باید یک پارکینگ داشته باشد.

وی به برنامه‌های استان زنجان در تأمین پارکینگ در سطح شهر اشاره کرد و افزود: شهرداری زنجان در این خصوص باید مدیریت و برنامه‌ریزی مضاعف را داشته باشد.

استاندار زنجان ابراز کرد: برقراری نظم مهم‌ترین گام برای ایجاد آرامش و آسایش مردم است و مردم ما نیاز به آرامش روحی و روانی و اجتماعی دارند و بانظم و انضباط می‌توانیم این آسایش را فراهم کنیم و به راین امر اذعان داریم ترافیک به یک بحران اجتماعی تبدیل‌شده است.

درویش امیری افزود: امروز خیابان‌ها مملو از خودرو تک‌سرنشین است و این زمینه آرامش را از بین می‌برد و کشورهایی که توانسته‌اند ترافیک را از بین ببرند به سمت گسترش حمل‌ونقل عمومی سوق پیداکرده‌اند.

وی به افتتاح مرکز کنترل ترافیک شهرداری زنجان اشاره کرد و گفت: برای ما ساخت و تجهیز این مرکز حائز اهمیت بوده چراکه این مرکز تلاش دارد تا نفس شهر باز شود.