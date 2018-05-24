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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۳۷

مدیرکل حمل و نقل، ترافیک و ایمنی سازمان همیاری‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور:

۲۲ مرکز کنترل ترافیک شهری در سطح کشور فعال است

۲۲ مرکز کنترل ترافیک شهری در سطح کشور فعال است

زنجان-مدیرکل حمل و نقل، ترافیک و ایمنی سازمان همیاری‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: ۲۲ مرکز کنترل ترافیک شهری در سطح کشور فعال است و چهار مرکز در سطح یک فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه حصاری ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح مرکز کنترل ترافیک شهرداری زنجان، افزود: مرکز کنترل ترافیک در سطح استان‌ها فعال بوده و مرکز کنترل ترافیک زنجان جزو مراکزی است که به‌دقت طراحی‌شده و قابلیت این را دارد که سایر طرح‌های کنترل هوشمند به آن الحاق شود و مرکز کنترل شهری زنجان به تجهیزات و نرم‌افزاری هوشمند مجهز شده است.

وی اظهار کرد: ۲۲ مرکز کنترل ترافیک شهری در سطح کشور فعال است و چهار مرکز در سطح یک فعالیت می‌کنند و ماهیت نظارت تصویری را انجام می‌دهند.

مدیرکل حمل‌ونقل، ترافیک و ایمنی سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: این مرکز شروع توسعه‌یافتگی شهر زنجان است و این تنها شعار نیست. 

حصاری با بیان اینکه در حال حاضر شاهد ترافیک در شهرها هستیم که بر اساس قانون، مرکز کنترل ترافیک باید در همه شهرها راه‌اندازی شود، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر فقط نگاه توسعه محور وجود داشته و همین موضوع باعث شده که سالانه ۵ هزار کشته در تصادفات شهری را شاهد باشیم.

وی گفت: با  همکاری همه دستگاه‌ها و کاهش تقاضا می‌توان وضعیت را کنترل کرد و رفتن به سمت پیاده راه سازی می‌تواند راهکاری برای کاهش ترافیک مرکز شهر در زنجان باشد.

مدیرکل حمل‌ونقل، ترافیک و ایمنی سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: پلیس تاکنون در زنجان همکاری خوبی با مدیریت شهری در رابطه با موضوع حمل‌ونقل ترافیک دارد. 

حصاری ابراز کرد: در شهر زنجان با توجه به همکاری خوب و همدلی مسئولان می‌توان از شماره واحد برای خدمات‌رسانی به شهروندان در حوزه‌های مختلف استفاده کرد.

وی بابیان اینکه طرح پیاده راه در شهر زنجان تصویب‌شده است، افزود: ما حمایت لازم از این طرح راداریم.

کد مطلب 4305260

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