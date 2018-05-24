یک فوتی و ۶ مصدوم در سیل شمیران/عملیات امدادونجات پایان یافت

ابراهیم تاجیک نوری در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان عملیات امداد و نجات در سیل شمیرانات خبر داد و افزود: این عملیات که از روز گذشته و به محض وقوع سیل در مناطق لواسانات و فشم آغاز شده بود، لحظاتی پیش پایان یافت.

وی گفت: گزارش های مردمی از احتمال گرفتاری ۳ نفر زیر آوار ناشی از سیل داشت، که نیروهای هلال احمر بر اساس این گزارشات تیم های جستجو را به محل مورد نظر واقع در روستای «رودک» اعزام کردند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران گفت: پس از جستجوهای انجام شده متوجه شدیم، که تنها یک نفر زیر آوار مانده است و نیروهای امداد و نجات توانستند، این فرد را از زیر آوار بیرون آورند، اما متاسفانه وی جان خود را از دست داده بود.

بر اساس این گزارش، بعد از ظهر چهارشنبه بارش شدید و وقوع سیل سبب طغیان رودخانه جاجرود و وارد شدن خساراتی به ابنیه، زیرساخت ها، جاده ها، برخی مغازه ها و منازل و خودروها شد و همچنین تاکنون ۶ نفر در اثر وقوع سیل مصدوم شدند.