۷۵ روستای شبستر در معرض طوفان نمک دریاچه ارومیه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آقاپور با بیان اینکه چرا با توجه به تبریز ۲۰۱۸ تردد خودروهای پلاک ارس در پیچ و خم ادارات تهران باقی مانده است، اظهار داشت: چرا با وجود ظرفیت بالای اقتصاد و علمی مردم آذربایجانشرقی، از آنان در بخش سطوح عالی مدیریت اقتصادی کشور استفاده نمیشود.
وی ادامه داد: با این همه محرومیت در ۷۵ روستای شهرستان شبستر در مجاورت با دریاچه ارومیه و طوفان نمک هنوز بدی آب و هوا به کارکنان آموزش و پرورش و سایر کارکنان تعلق نمیگیرد و جزو شهرستانهای کمتر توسعه یافته قرار نمیگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه چرا با توجه به سفر رئیس جمهور وام مورد نیاز برای خط دوم متروی تبریز به خصوص تبریز ۲۰۱۸ پرداخت نشده است، یادآور شد: برای انتقال آب رود ارس و نیروگاه صوفیان از دولت تدبیر و امید جای تشکر دارد، اما در پیچ و خم بروکراسی اقدام عملیاتی صورت نمیگیرد.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با بیان مشکل حوزه انتخابیه متبوعش، ادامه داد: چرا راههای مواصلاتی به خصوص راه تبریز- بازرگان، راه شبستر- تسوج و راهآهن بستانآباد به تبریز هنوز پیشرفت قابل انتظاری نداشته است، چرا مجتمع فرهنگی ورزشی برای کارگران تأمین اجتماعی در شهرستان شبستر وجود ندارد.
نماینده مردم شبستر در مجلس گفت: برای انتقال آب رود ارس و نیروگاه صوفیان از دولت تدبیر و امید جای تشکر دارد، اما در پیچ و خم بروکراسی اقدام عملیاتی صورت نمیگیرد.
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