مسابقات آسیایی در تبریز توان بخش خصوصی را محک می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب بهتاج در جلسه هماهنگی دوازدهمین دوره مسابقات والیبال نوجوانان پسر قهرمانی آسیا و انتخابی جهان گفت: از افراد متخصص در حوزه والیبال در بدنه کمیته فنی استفاده می شود تا از حاشیه سازی های احتمالی اجتناب شود.

وی تاکید کرد: از رؤسای کمیته هایی که برای برگزاری مسابقات منصوب شده اند، انتظار داریم تا از روز اول ورود تیم ها تا پایان مسابقات در خدمت ستاد اجرایی مسابقات باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان از برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان والیبال در حاشیه این دوره از مسابقات خبر داد و گفت: بهره وری نیروی انسانی و تجهیزات لازم باید به دقت بررسی و از نارسایی پیشگیری شود.

رییس هیأت والیبال استان آذربایجان شرقی نیز دراین جلسه با بیان اینکه تمام توان هیات والیبال استان در خدمت برگزاری مسابقات والیبال نوجوانان قهرمانی آسیا خواهد بود، افزود: تعداد ۱۸ تیم از کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، ایران، چین تایپه، تایلند، استرالیا، سریلانکا، هنگ کنگ، عمان، هند، قزاقستان، نیوزیلند، ازبکستان، پاکستان، قطر، مالزی و ترکمنستان از روز ۶ تیرماه وارد تبریز شده و از ۸ تا ۱۵ تیر در سالن پورشریفی و شهید اقدمی به مصاف هم می روند.

فرج الله فرج اللهی اظهار داشت: سالن های ورزشی شهید توانا، خاوران، دانشگاه علوم پزشکی و پیام مخابرات نیز جهت تمرین تیم های حاضر در این رقابت ها مهیا شده است.