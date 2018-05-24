سیروس حیاتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اهالی شریف جزیره در هشت سال دفاع مقدس حضور پررنگی داشتهاند و یکی از افتخارات رزمندگان خارگی حضور در عملیاتهای مهم دفاع مقدس مانند آزاد سازی خرمشهر است.
وی افزود: ایران اسلامی هم اکنون در نقطه اقتدار خود ایستاده است و این اقتدار از ایثارگری و جانفشنای فرزندان این خاک سر رشته گرفته است. بی شک آزادی خرمشهر را باید مرهون تلاش و ایثارگری رزمندگان خود باور دانست که پیام آزادی را فریاد کشیدند.
فرمانده سپاه ثارالله خارگ تصریح کرد: آزادسازی خرمشهر نقطه روشنی درتاریخ انقلاب اسلامی ایران است و در تقویم جمهوری اسلامی ایران این روز به عنوان روز مقاومت، ایثار و ایستادگی در برابر دشمن نامگذاری شده است.
حیاتی با اشاره به راهبرد عملیات بیت المقدس خاطرنشان کرد: این عملیات یکی از پیچیدهترین عملیات های دوران ۸ سال دفاع مقدس بود انتظار داریم رشادتها و ایثارگری های صورت گرفته در این عملیات مهم و راهبردی به نسل جوان امروز انتقال داده شود.
فرمانده سپاه ثارالله خارگ یادآور شد: رمز پیروزی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران همدلی مردم و همزبانی نیروهای انقلابی و نظامی است که با همفکری و همراهی در حال رشد و ارتقا ایران اسلامی هستند.
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