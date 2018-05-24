سوم خردادماه نقطه عطف در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران همواره با هجمه‌های مختلف روبه رو بوده است، افزود: جنگ تحمیلی از توطئه‌های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود که دنیای استکبار با تمام توان به میدان مقابله با ایران اسلامی آمد.

وی با بیان اینکه سوم خرداد سند افتخار ملت ایران است، ادامه داد: سالروز فتح خرمشهر حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ولایتمداری، ایثار و شهادت است.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه اعتقاد، ایمان و باور نسل جامعه آن روز موجب شد در دفاع از تمامیت ارضی کشور تا پای جان ایستادگی کنند، گفت: آزادسازی خرمشهر حماسه‌ای بود که یاد آن تا قرن‌ها نیز الگوی مسلمانان برای دفاع و مقاومت در برابر ستمکاران و استکبار جهانی است.

کرمی با بیان اینکه حماسه آزاد سازی خرمشهر در تضاد با همه تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های نظامی کارشناسان ارشد نظامی جهان بود، افزود: سوم خرداد سند افتخارات ملت ایران محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه سوم خرداد روز نابودی دشمنان اسلام و نظام اسلامی بوده و شکست همه قدرت‌های جهان در این روز رقم خورد، گفت: سوم خرداد از حماسه‌های بزرگ تاریخ ملت ایران است و به فرموده امام خمینی (ره) در این جریان ما شاهد یاری و مدد خداوند بودیم.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان بابیان اینکه ایران اسلامی امروز در عرصه‌های مختلف توانسته به دستاوردهای خوبی برسد، حوزه دفاعی کشور را ازجمله این حوزه‌ها عنوان کرد و گفت: نیروهای مسلح میهن اسلامی همیشه مسلح و در برابر کوچک‌ترین تهدید خارجی آماده است.