به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی استان، با تأکید بر اینکه مدیران دستگاهها باید برای جذب اعتبارات ملی در توسعه استان تلاش کنند، اظهار کرد: تسریع حرکت توسعه استان البرز منوط به جذب سرمایههای ملی است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت جذب سرمایهگذار، تأکید کرد: سرمایهگذاران بخش خصوصی با اعتبارات خود میتوانند سهم زیادی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی داشته باشند.
استاندار البرز با تأکید بر لزوم برداشتن مشکلات از سر راه بخش خصوصی، عنوان کرد: مدیران کل برای جذب اعتبارات ملی در استان باید درخواست حضور وزرا در البرز را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با تأکید بر لزوم رصد کردن مشکلات و موانع توسعه استان البرز، تصریح کرد: اعضای شورای برنامهریزی نقش مهمی در پیدا کردن نقاط ضعف و قوت استان دارند اما متأسفانه بهخوبی عمل نمیکنند و کمترین نقش رادارند.
استاندار البرز در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سالروز حماسه فتح خرمشهر، خاطرنشان کرد: آنچه موجب پیروزی رزمندگان اسلام و آزادسازی خرمشهر شد، وحدت، توکل و همدلی بود که این مهم بر لزوم حرکت درراه رزمندگان اسلام توسط مسئولان تأکید دارد.
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