https://mehrnews.com/xLC87 ۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۰ کد مطلب 4305292 مجله مهر رادیومهر مجله مهر رادیومهر ۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۰ رادیومهر؛ «ممد نبودی» را برای آرزوی جهان آرا سرودم در چهارمین قسمت مجموعه «من هم همینطور» صدای جواد عزیزی را می شنویم؛ دوست، همشهری و همرزم شهید جهان آرا و روایت او از تولد نوحه معروف «ممد نبودی ببینی». مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمیکند. فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 کد مطلب 4305292 کپی شد برچسبها ایران دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) شعر آزادسازی خرمشهر سوم خرداد فتح خرمشهر محمد جهان آرا جبهه مقاومت
نظر شما