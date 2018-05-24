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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۰

رادیومهر؛

«ممد نبودی» را برای آرزوی جهان آرا سرودم

«ممد نبودی» را برای آرزوی جهان آرا سرودم

در چهارمین قسمت مجموعه «من هم همینطور» صدای جواد عزیزی را می شنویم؛ دوست، همشهری و همرزم شهید جهان آرا و روایت او از تولد نوحه معروف «ممد نبودی ببینی».

کد مطلب 4305292

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