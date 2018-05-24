شناسایی ۴۱۴ تقاطع حساس در پایتخت/ ایمن سازی شریان های حیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی در سلسله برنامه آشنایی شهرداران مناطق با وظایف روسای ستادهای مدیریت بحران که با حضور شهردار منطقه ۷ و هیات همراه برگزار شد ، ضمن اعلام این مطلب گفت: حادثه شهران نشان داد که محل های تقاطع شریان های حیاتی مثل آب، برق ، گاز و مخابرات از حساسیت بالایی برخوردار است و فرونشست زمین بر اثر عوامل مختلف از جمله ایجاد حفره های ناشی از شسته شدن خاک بر اثر فرسودگی لوله های آب یا عبور قنات های سرگردان می تواند حوادثی مشابه حادثه شهران را تکرار کند. از همین رو ۴۱۴ نقطه دارای تقاطع و محل های حساس شناسایی شد و برنامه ایمن سازی شریان های حیاتی از جمله نصب شیرهای قطع کننده گاز در دستور کار سازمان های خدمات رسان قرار گرفت که باید به صورت مستمر اجرایی شود.

وی گفت: حوزه مدیریت بحران نیازمند توجه بیشتر است به ویژه آنکه با رشد و توسعه شهری طی سال های اخیر از یک سو و از سوی دیگر ظهور حوادث و مخاطرات نو، با آسیب پذیری بیشتری مواجه هستیم.

وی افزود: بر اساس توصیه های جهانی باید از اجرای برنامه های صرفاً دارای رویکرد مقابله به سوی برنامه های دارای رویکرد مدیریت ریسک و کاهش مخاطرات حرکت کرد که اتکای آن بر اجرای طرح های پیشگیرانه است و تحقق اهداف ترسیم شده شهر تاب آور است.

جانشین شهردار در شورای هماهنگی مدیریت بحران تاکید کرد: بر همین اساس مخاطره شناسی اهمیت زیادی دارد و سند کاهش خطرپذیری محلات بر همین اساس تهیه شده و با طی مراحل نهایی آن ، نقشه راه کاهش و ریسک مخاطرات تهران با تفکیک محله بدست می آید.

وی گفت: در این سند ۳۸ شاخص آسیب پذیری لحاظ شده است و راهکارهای اجرایی آن با بهره گیری از نظرات ساکنان محلات پیشنهاد شده است.

وی گفت: تهیه سند کاهش خطرپذیری محلات اقدامی بی بدیل به شمار می آید که برای نخستین بار در کشور در تهران تجربه می شود و الگویی برای سایر شهر ها نیز خواهد شد.

سمیه حاجوی شهردار و رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه ۷ نیز در سخنانی به تشریح ویژگی های منطقه از جمله وجود بافت فرسوده در بخشی از نواحی منطقه پرداخت و گفت: ۱۵ و نیم درصد منطقه (۲۳۸ هکتار) را بافت فرسوده تشکیل می شوده و با وجود رشد قابل توجه ساخت و ساز و نوسازی ، کماکان بخش هایی از بافت منطقه قدیمی است.

وی با اشاره به کمبود پایگاه مدیریت بحران در این منطقه اعلام کرد که منطقه آمادگی دارد زمین مورد نیاز برای احداث یک پایگاه جدید را در محدوده باغ موزه قصر تامین کند به ویژه اینکه این محدوده در حاشیه بافت فرسوده منطقه قرار داد و برخورداری از پایگاه مدیریت بحران برای آن ضروری است.

وی همچنین از اجرای برنامه های آموزشی ویژه شهروندان و اجرای مانورهای آمادگی استقبال کرد و گفت: گروه های مردمی داوطلب واکنش اضطراری محلات (دوام) در این منطقه فعال هستند از اجرای برنامه های آموزشی استقبال می کنند.

وی تجربه برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب در مصلی تهران را برای مدیریت بحران منطقه ارزشمند خواند و گفت: با وجود وقوع پدیده های جوی به لحاظ تمهیدات مناسبی که برای ایمنی نمایشگاه در نظر گرفته شده بود، موفقیت قابل توجهی بدست آمد و تجربه آن برای مدیریت بحران منطقه ارزشمند است.

وی افزود: در حال حاضر موضوع مدیریت بحران بیشتر از گذشته مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است و البته انتظار می رود ردیف های مستقل بودجه و اعتبار برای آن پیش بینی شود.