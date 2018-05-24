به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در دیدار با رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور که پیش از ظهر پنجشنبه انجام شد، با اشاره به وضعیت راههای استان، اظهار کرد: البرز شاهراه مواصلاتی پایتخت به ۱۴ استان کشور است و بار بزرگی از ترافیک ملی را به دوش میکشد.
وی در ادامه با اشاره به ۳۵ میلیون تردد از راههای استان در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ۹۷، افزود: راههای البرز برای تردد این حجم از ترافیک طراحی نشده است و این مهم بر لزوم افزایش زیرساخت راه تأکید دارد.
استاندار البرز با اشاره به اینکه جاده کرج - چالوس یکی از زیباترین جادههای دنیا به شمار میرود، بر لزوم زیرساخت سازی برای این جاده تأکید کرد و گفت: زیرساختهای این جاده مربوط به ۵۰ سال گذشته است.
وی با اشاره به لزوم نگاه ملی به جاده چالوس، خاطرنشان کرد: این جاده در معرض بحرانهای طبیعی فراوانی چون سیل، زلزله، ریزش کوه و غیره قرار دارد و باید به آن توجه شود.
نجفی با اشاره به لزوم گازرسانی به روستاهای جاده چالوس، تصریح کرد: این مهم، مهمترین مطالبه مردم این روستاهاست که رسیدگی به آن باید در دستور کار قرار گیرد و راهداری مهمترین نقش را در این رابطه دارد.
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