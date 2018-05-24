کره شمالی آزمایشگاه «پیونگ ری» را بطور کامل تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، توئیتر روزنامه مردم چین در خبری فوری اعلام کرد که کره شمالی آزمایشگاه اتمی پیونگ ری را بطور کامل تعطیل کرد.

آسوشیتدپرس نیز در خبری فوری اعلام کرد: کره شمالی در حضور خبرنگاران خارجی و انجام چندین انفجار و ظرف چندین ساعت، سایت آزمایش اتمی خود را تخریب کرد.

در روزهای گذشته خبرنگااران خارجی برای مخابره این خبر وارد کره شمالی شده بودند.

البته در هفته های گذشته خبرهایی در مورد آغاز تعطیلی این آزمایشگاه در رسانه های منتشر شده بود.

کره شمالی ماه گذشته اعلام کرد سایت هسته ای اش را تعطیل و آزمایش موشک های بالستیک و سلاح های هسته ای خود را پیش از نشست برنامه ریزی شده کیم جونگ اون رهبر این کشور و دونالد ترامپ'رئیس جمهور آمریکا متوقف خواهد کرد.