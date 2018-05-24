۱۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در یک عملیات پلیسی در «دیر» کشف شد

سردار خلیل واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای مقابله با مواد مخدر تلاش‌های خوبی صورت گرفته و طی دو روز اخیر دو محموله بزرگ مواد مخدر در استان کشف شده است.

وی افزود: ظهر امروز سوم خرداد هنگامی که قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را از دریا به خشکی منتقل کرده تا به خارج از استان ببرند با عملیات منسجم وهماهنگ پلیس شهرستان دیر همه محموله یک تن و ۴۰۰ کیلوگرمی مواد مخدر توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: در این عملیات که پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان نیز با پلیس استان بوشهر همکاری داشت سه نفر متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

وی با بیان اینکه این دومین محموله بزرگ مواد مخدر است که طی ۴۸ ساعت گذشته در استان بوشهر کشف شده است، خاطرنشان کرد در دو روز گذشته در مجموع دو تن و ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در جنوب استان کشف شده است.