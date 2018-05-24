صدور ویزای اربعین از مردادماه/دفتر موقت کنسولی در لرستان ایجادشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خسروی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد اربعین لرستان با اشاره به اینکه در سال ۹۵ بیش از ۱۷ هزار ویزای اربعین صادر کردیم، اظهار داشت: این تعداد در سال۹۶ به ۲۳ هزار صادر شده در دفتر کنسولگری تهران و ۸ هزار ویزا در دفاتر کنسولی ایلام و کرمانشاه رسید.

وی با بیان اینکه ابتوجه به نزدیکی به مرز قطعا مردم لرستان بسیار مشتاق هستند در این پیاده روی شرکت کنند و آمار طی امسال بیش از سال های گذشته خواهد شد، تصریح کرد: اتفاق خوبی در سال قبل افتاد و در مرزها عملا کسی بدون ویزا خارج نشد، امسال با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی گسترده قطعا تعداد خیلی بیشتری از مردم تمایل دارند ویزا بگیرند.

مدیرکل حج و زیارت استان لرستان با تاکید بر اینکه اصرار داریم دفتر کنسولی موقت در استان صادر شود، افزود: از سویی ما عقبه ای برای مرز مهران هستیم و به جای تجمع زائران در ایلام و مهران، این زائران می توانند در لرستان ویزای خود را بگیرند.

خسروی با اشاره به اینکه ما تمام امکانات و فضای لازم را برای برپایی دفتر کنسولی محیا می کنیم، ادامه داد: تعداد زائرین استان ما خیلی بیشتر از زائران برخی استان هایی هستند که دفتر موقت کنسولی دارند و خواهش دارم به صورت ویژه این موضوع پیگیری شود.

وی با بیان اینکه ۸ آبان اربعین است و از ۸ مرداد ماه هرکسی تقاضا دهد ویزای اربعین برای او صادر می کنیم و این ویزا به مدت سه ماه اعتبار دارد، تصریح کرد: زمان خوبی داریم تا افراد را تشویق کنیم بیایند زودتر ویزا بگیرند.

مدیرکل حج و زیارت استان لرستان با تاکید بر اینکه امسال از فعالیت افراد غیرمجاز و کسانی که صلاحیت ندارند مدارک مردم را دریافت کنند به شدت جلوگیری می شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته متاسفانه در نورآباد و الیگودرز ۸۰۰ زائر ویزای تقلبی و جعلی گرفته بودند و امسال به شدت با افرادی که دست به این اقدامات می زنند برخورد می شود.