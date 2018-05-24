به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب در دیدار با مسئولین نظام، ضمن برشمردن تجربه برجام، شروط خود را برای مذاکره با اروپا بیان کردند.

تضمین‌های واقعی در مقابل دست چدنی

بیست‌وهفتم مهرماه ۹۴، زمانی که قرار بود رهبرانقلاب توافق موسوم به برجام را تأیید کنند، با فهم درست از تجربه‌ای که از بدعهدی مقامات آمریکایی داشتند، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، شروطی برای آن تعیین کردند. در آن نامه رهبر انقلاب تصریح کرده بودند که متن برجام دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعدّدی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌به‌لحظه، ‌می‌تواند به "خسارت‌های"بزرگی برای حال و آینده‌ی کشور منتهی شود و بنابراین برای صیانت از آن لازم است که از آمریکایی‌ها «تضمین قوی» گرفته شود. یکی از آن‌ها «تضمین‌ مکتوب از رییس‌جمهور امریکا درخصوص لغو تحریم‌ها بود.»(۱۳۹۴/۰۷/۲۹) اما متأسفانه آن تضمین گرفته نشد و راه برای نقض‌های مکرر برجام و ماندن تحریم‌ها باز ماند.



در روزها و هفته‌های اخیر که زمزمه‌ی تداوم برجام بدون آمریکا توسط برخی مسئولین و رسانه‌ها مطرح شده است، رهبر انقلاب اگرچه مانع آن نشدند، اما باتوجه به تجربه‌ی گذشته، هفت شرط را برای ادامه برجام با اروپا، به‌منظور راه صیانت و حفاظت از منافع ملی مطرح کردند. براین اساس، سه کشور اروپایی باید به طور واقعی تضمین بدهند:

۱. «سکوت خود در برابر نقض برجام توسط آمریکا را جبران کنند.»(۱۳۹۷/۰۳/۰۲) زیرا آنچه در گذشته دیده شد این بود که این سکوت مانع از آن شد که حتی توافقات روی کاغذ اجرایی شود و شرکت‌های خارجی به دلیل آنچه ترس از ناپایدار بودن برجام اعلام می‌کردند حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نبودند. اگر اروپاییان آن روز در مقابل آمریکا می‌ایستادند آمریکا احتمال اینکه از اقدامات خصمانه خود ناچاراً دست بردارد زیاد بود. هنوز از خاطرها نرفته است که اوباما بعد از برجام اعلام کرد اگر این قرارداد امضا نمی‌شد اروپا دیگر حاضر به همراهی در تحریم‌ها نمی‌شد.



۲. «قطعنامه‌ای علیه آمریکا در شورای امنیت ببرند که آمریکا ناقض قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ است».(۱۳۹۷/۰۳/۰۲) طبق قطعنامه‌ی۲۲۳۱ که با امضای برجام در سازمان ملل تصویب شد قرار بود که هر شش قطعنامه‌ی قبلی که علیه ایران صادر شده و منجر به تحریم‌های وسیع در رابطه با موضوع هسته‌ای علیه این کشور شده بود را ملغی کند اما در عمل، هم اوباما و هم ترامپ در موارد مختلف این قطعنامه را شکستند. بعد از صحبت‌های پمپئو، وزیرخارجه‌ی آمریکا در بنیاد هریتیج در خصوص لزوم وضع تحریم‌های جدید درباره‌ی ایران، اهمیت این تدبیر رهبر انقلاب بیشتر خود را نشان می‌دهد. در حوزه‌ی بین‌المللی نیز این کار باعث می‌شود آمریکا در مقابل جامعه‌ی جهانی قرار گیرد.



۳. «بحث موشکی و حضور جمهوری اسلامی در منطقه را مطرح نکنند.»(۱۳۹۷/۰۳/۰۲) ترزا می، مرکل و مکرون در جاهای مختلف درباره‌ی این دو موضوع صحبت کرده‌اند. همین موضوع را هم پمپئو و ترامپ مطرح کرده‌اند. اروپا در مذاکره با ایران برای حفظ برجام باید بداند از جایگاه وکیل آمریکا نباید وارد مذاکره شود.



۴و۵و۶و۷ «با هرگونه تحریمی علیه جمهوری اسلامی مقابله کنند.» «نفت ایران به قدری که جمهوری اسلامی می‌خواهد به فروش برسد.» «بانک‌های اروپایی انتقال وجوه مربوط به تجارت با جمهوری اسلامی را انجام دهند.» «اگر در پاسخگویی به این مطالبات تعلل کردند، حق ما برای آغازکردن فعالیت‌های تعطیل شده‌ی هسته‌ای محفوظ است.»(۱۳۹۷/۰۳/۰۲)



در طی سال‌های اخیر به بهانه‌هایی چون تحریم سوئیفت، بانک‌های ایرانی، بانک مرکزی و جریمه‌های مالی دولت ایالات متحده، بانک‌های اروپایی از ارائه‌ی خدمات به دولت و تجار ایرانی ممانعت می‌کردند که همین سبب عدم ورود جریان پول حاصل از تجارت با ایران می‌شد و اثرات اقتصادی متعددی چون رشد پایه‌ی پولی، کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی، ضعف تأمین سرمایه‌ی مالی و... را در پی داشت، لذا بانک‌های اروپایی باید تجارت با جمهوری اسلامی را تضمین کنند و به بهانه‌هایی چون تحریم‌های آمریکا و... منافع تجاری ایران را دستخوش بازی آمریکایی‌ها قرار ندهند.

واضح است که جمهوری اسلامی با هدف لغو تحریم‌ها برجام را امضا کرد. قرار نبود و نیست که برجام وسیله‌ی فشاری بر ملت و دولت شود و با آن اقتصاد را معلق و دولت را در برزخ قرار دهند. این ۷تضمین با حفظ حق هسته‌ای و منافع ملی در مقابل تحرکات آن دست چدنی است که از دستکش مخملی درآمده است و رسما اعلام مبارزه برای براندازی می‌کند.