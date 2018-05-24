اردوگاه اسکان زائران اربعین تبعه خارجی در لرستان احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی تبار ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد اربعین لرستان با اشاره به اینکه سال گذشته برای مدیریت پیاده روی اربعین ۳۳ ایست بازرسی و کنترل ترافیک راه اندازی کردیم، اظهار داشت: در حوزه ترافیک هم تردد در همه مسیرهای لرستان تحت کنترل بود.

وی با بیان اینکه همچنین یگان ویژه لرستان برای استقرار در ورودی مرز خوزستان اعزام شد، تصریح کرد: عدم وجود اردوگاه موقت برای نگهداری و اسکان زائران تبعه خارجی در استان یکی از چالش های مراسم اربعین سال گذشته بود.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه سال گذشته اتباع خارجی از کشور های افغانستان و پاکستان در لرستان نتوانستند اقامت و اسکان مناسب داشته باشند، خاطرنشان کرد: برای این زائران باید برنامه ریزی لازم را داشته باشیم.

سرهنگ احمدی تبار با اشاره به تردد بیش از حد زائرین بدون مدارک قانونی گفت: امسال باید اطلاع رسانی گسترده ای در خصوص مدارک مورد نیاز زائران اربعین صورت گیرد.