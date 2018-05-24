استارت استقلال و پرسپولیس با پیکان در آشفته بازار نقل و انتقالات!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم این که پرسپولیس همچنان با محرومیت از نقل و انتقالات مواجه است، اما مدیران این تیم با امید به باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی شان تا چند روز آینده باب مذاکره با بازیکنان مورد نظر را باز کردهاند و حتی با برخی از آنها به توافقاتی هم رسیدهاند.
استقلال تهران دیگر تیم بزرگ کشور است که آنها نیز به صورت غیر رسمی نقل و انتقالات را استارت زدهاند اما هنوز هیچ یک از دو تیم استقلال و پرسپولیس بازیکنی را به صورت رسمی جذب نکردهاند. با این وجود کم نیستند اسامی که هر روز بعنوان کاندیدای حضور در یکی از این دو تیم در رسانه ها مطرح میشود.
از جمله جدی ترین بحثهای نقل و انتقالاتی که پیرامون این دو تیم ایجاد شده، پیوستن مهدی شیری مدافع پیکان به تیم پرسپولیس و مرتضی آقاخان مهاجم همین تیم به استقلال است تا مشخص شود شاگردان جلالی بیش تر از تیمهای دیگر توانستهاند مورد نظر سرخابی های قرار بگیرند.
شاید آغاز رسمی کار دو تیم استقلال و پرسپولیس در نقل و انتقالات با بازیکنان تیم پیکان صورت گیرد. بازیکنانی که در فصل گذشته در تیمهای خود خوش درخشیدند و توانستند مربیان این دو تیم را مجاب به استخدام خود نمایند.
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