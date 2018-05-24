۱۲ بنا تاریخی در ۶ ماه اول سال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی، ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان، اظهار کرد: صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور با هدف جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی در جهت احیاء بناهای تاریخی کشور راه اندازی شده و حدود ۱۰ سال از فعالیت آن می گذرد.

کاظمی افزود: تاکنون ۶۶ بنای تاریخی در سطح کشور در ۲۶ استان با سرمایه گذاری معادل ۱۲۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است که در حال حاضر ۲۰ مورد از این بناها فعال و به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: در ۶ ماه اول امسال، ۱۲ بنا به چرخه بهره برداری اضافه خواهد شد که کاربری های فرهنگی، اقامتی و پذیرایی برای آن ها تعریف شده است.

کاظمی گفت: برنامه ما تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده و انتظار داریم تا سایر دستگاه ها مانند میراث فرهنگی و شهرداری ها هم کمک کنند تا بتوانیم آن دسته از بناهایی که نفیس نیستند را احیاء کنیم.

واگذاری خانه تاریخی «میرشهیدی» در گرگان ​

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی تصریح کرد: معتقد هستیم در این حوزه اهداف اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و اشتغال پایدار محقق خواهد شد و از طرفی با احیاء و مرمت و بهره برداری از این بناها می توانیم فرهنگ خود را به گردشگران خارجی معرفی کنیم.

کاظمی افزود: در گلستان «خانه تاریخی باقری» را به بخش خصوصی واگذار کردیم و مطالعات تعداد دیگری از بناهای تاریخی گلستان رو به پایان است تا بتوانیم از طریق مزایده، سرمایه گذاران ذی صلاحی را جذب کنیم زیرا معتقد هستیم سرمایه گذاران این بخش باید صاحب دانش باشند تا بتوانیم به رونق گردشگری گلستان و احیاء بافت تاریخی گرگان به عنوان یک بافت زنده در کشور کمک کنیم.

وی گفت: البته مطالعات واگذاری خانه تاریخی «میرشهیدی» در گرگان و «کاخ خوش ییلاق» آزادشهر در حال انجام است.

کاظمی تأکید کرد: اگر طرح سرمایه گذار، برای تحویل این بناها توجیه اقتصادی داشته باشد از تسهیلات حوزه گردشگری هم برخوردار می شود.