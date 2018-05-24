به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم بعد از ظهر پنج‌شنبه در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت: خداوند در روز قیامت بر همه حجت دارد ولی هیچ کسی حجتی برای خدا ندارد؛ در روایات آمده که خدا حجتی دارد که این حجت هم بر علما و هم غیر اهل علم تمام است.

وی افزود: در روایت بیان شده که همواره اهل گناه می‌دانند که در گناه هستند؛ خدا در قیامت بنده را احضار کرده و از او می‌پرسد آیا نمی‌دانستی که این کار زشت است و انجام دادی؟ اگر بگوید نه می‌فرماید چرا نرفتی یادبگیری.

این نماینده مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: خدا دو حجت دارد یکی باطنی و دیگری ظاهری که حجت ظاهری پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) هستند ولی حجت باطنی خدا، فطرت و عقل انسان است.

وی با بیان اینکه حساب و کتاب قیامت جلوه‌ای از مهربانی خداست، اظهار کرد: خداوند فرموده که گناهان بلافاصله ثبت نمی‌شود؛ نیت خیر ثبت می‌شود ولی نیت عمل زشت ثبت نمی‌شود؛ همچنین حسنات، ده برابر و سیئات و بدی‌ها یک برابر محاسبه خواهد شد و حتی برای حسنات تا ۷۰۰ برابر و بیشتر پاداش در نظر گرفته است.

نماز و عبادات ما با امیرالمؤمنین(ع) سنجیده می‌شود

حجت الاسلام ابوالقاسم با بیان اینکه سنجش اعمال در روز قیامت بر معیار حق است، ادامه داد: در روایات ائمه(ع)، میزان اعمال شمرده شده‌اند؛ نماز ما را با نماز امیرالمؤمنین(ع) و عبادات و رفتارهای اجتماعی ما را با ایشان می‌سنجند و هر قدر این رفتارها شبیه‌تر به آنان باشد اعمال سنگین‌تر و قابل توجه‌تر و هرقدر فاصله داشته باشد ترازوی عمل ما خفیف خواهد بود.

وی تأکید کرد: در روایت بیان شده که صلوات بیشترین وزن را به اعمال ما می‌بخشد.

این داور بین‌المللی قرآن با اشاره به تعبیر اعراف در سوره مبارکه اعراف افزود: در روز قیامت گروهی بر بلندی اعراف می‌ایستند و بهشتی و جهنمی‌ها را ملاحظه می‌کنند و به بهشتیان درود می‌فرستند.

وی افزود: در روایات اعراف همان ائمه(ع) معرفی شده‌اند و کسانی می‌توانند از این وادی بگذرند که ولایت امام علی(ع) را داشته باشند.