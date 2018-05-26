دست کریمانه ای که اشک ناامیدی را پاک می کند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - کیمیا صادقی: مردی که از زندگی مهری ندید و مهریه در زندان اسیرش کرده است، پدر کارگری که با نشستن پشت فرمان تریلی خرج خانواده را می دهد حالا با یک پلک زدن از سر خستگی جانی را ناخواسته گرفته و پشت میله های زندان جان می دهد، چک هایی که برگشت خورده و صاحبانشان را در بند کرده اند، همه به انتظار آزادی می نشینند تا دستان کریمانه خیر و نیکوکاری آنان را از زندان نجات دهد .

در ماه مبارک رمضان که به ماه میهمانی خدا معروف است، مردم بسیاری در تلاش اند تا با انجام کار خیر توشه ای برای آخرت خود جمع آوری کنند در این راستا ستاد دیه مردمی استان اصفهان نیز از سال ۱۳۸۰ با کمک جمعی از خیرین و افراد نیکوکار با پرداخت دیه زندانیان جرائم غیر عمد در این ماه مبارک قدم در راه خیر بر می دارد.

هشتم خرداد برنامه ای ویژه برای بانوان زندانی داریم که قرار است با حضور در محل نگهداری آنها با حضور جمعی از خیران، دیه بانوان زندانی را نیز پرداخت کنیم

مدیرکل ستاد دیه مردمی و مدیر عامل سازمان زندان های اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته حدود ۵۹۲ زندانی با هزینه ای بالغ بر ۵۶۶ میلیارد ریال که توسط جمعی از خیران پرداخته شد، به کانون خانواده بازگشتند.

دیه بانوان زندانی در اصفهان به صورت ویژه از سوی خیران پرداخت می شود

وی تعداد زندانیان سال جاری در اصفهان را یک هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: برای آزادسازی زندانیان امسال به هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان نیاز داریم که بیش از یک میلیارد تومان آن برای آزادی زندانیان خانم استفاده می شود.

اسدالله گرجی زاده در ادامه افزود: هشتم خرداد برنامه ای ویژه برای بانوان زندانی داریم که قرار است با حضور در محل نگهداری آنها با حضور جمعی از خیران، دیه بانوان زندانی را نیز پرداخت کنیم.

«یک شهر، یک ضیافت» و آزادی ۱۳ زندانی از اول ماه رمضان تاکنون

وی با اشاره به برنامه تلویزیونی «یک شهر، یک ضیافت» گفت: در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان صدا و سیما مرکز اصفهان برنامه ای با نام «یک شهر، یک ضیافت» به مدت ۳۰ روز از ساعت ۱۸ تا اذان مغرب روی آنتن می رود و در این برنامه به طور زنده شاهد آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد هستیم.

مدیرکل سازمان زندان ها و ستاد دیه استان اصفهان ادامه داد: در هر قسمت از این برنامه زندانیانی که مبلغ دیه آنها با مبلغ پرداختی از طرف خیران همخوانی دارد حضور پیدا می کنند و به صورت رسمی آزاد می شوند که از اول ماه رمضان تا کنون به آزادی ۱۳ نفر از زندانی ها کمک شده است.

۳۰۰ نفر از زندانیان درگیر پرداخت مهریه، ۲۴ نفر مشکل پرداخت دیه و یک هزار نفر مشکل مالی از جمله چک برگشتی دارند که با مقایسه سال های گذشته افزایش یافته است

وی حضور هنرمندان اصفهانی در این برنامه را موثر دانست و گفت: هنرمندان و مسئولان استانی که نقش به سزایی در شهر دارند، می توانند در این کار نوع دوستانه شرکت کرده و دیگران را نیز ترغیب کنند تا همه دست در دست یکدیگر گذاشته و بی گناهی را از بند زندان رها کنند.

افزایش ۴۰ درصدی زندانیان جرائم غیرعمد در اصفهان

گرجی زاده با اشاره به رشد ۴۰ درصدی زندانیان جرائم غیر عمد در اصفهان نسبت به سال گذشته گفت: ۳۰۰ نفر از زندانیان درگیر پرداخت مهریه، ۲۴ نفر مشکل پرداخت دیه و یک هزار نفر مشکل مالی از جمله چک برگشتی دارند که با مقایسه سال های گذشته افزایش یافته است.

مدیرکل ستاد دیه و سازمان زندان های اصفهان از پرداخت وام و تسهیلات به زندانیان آزاد شده خبر داد و افزود: زندانیان زمانی که در زندان هستند در کلاس های آموزشی شرکت می کنند که برخی از کارهای فنی به آنها آموزش داده شده و پس از آزادی برای آنها اشتغال زایی می کنیم و یا اگر از کار قبلی خود اخراج شده باشند با رایزنی های مددکاران ما آنها را به کار قبلی خود باز می گردانیم.

وی از تمامی مردم خواست با حضور در ستاد دیه مردمی در این کار خیر سهیم باشند.

باید گذشت و بخشیدن در اصفهان نهادینه شود

چنانچه به نظر می رسد و با واکاوی در فضای مجازی با کمپین های حمایتی مختلف مواجه می شویم که برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تهیه شده است و نشان می دهد مردم جامعه نیز به اینگونه کمک رسانی ها علاقه دارند از طرفی پخش زنده برنامه «یک شهر، یک ضیافت» از شبکه اصفهان مخاطبان زیادی را به انجام امور خیر ترغیب می کند. در کنار اطلاع رسانی صدا و سیما، هنرمندان و مسئولان شهری نیز به دلیل نقشی که در جامعه دارند؛ با حمایت، تبلیغ و انتشار این برنامه می توانند خیرین زیادی را به سمت ستاد دیه سوق دهند. در این راستا با حسن اکلیلی هنرمند اصفهانی نیز به گفت و گو پرداختیم.

اکلیلی که سه سال متوالی اجرای برنامه «یک شهر، یک ضیافت» را بر عهده داشت در ارتباط با تاثیر این برنامه بر روی شهروندان گفت: سال ها پیش با افتخار مجری برنامه ای بودم که خیرین و مسئولین فعالی با تلاش خود جمعی از زندانیان جرائم غیر عمد را آزاد کردند و این برنامه اوقات خوبی برای شهروندان به وجود آورده بود.

از اینکه خیرین شهر اصفهان با کمک های مالی خود دست یاری به سمت زندانیان دراز می کنند بسیار خوشحالم اما امیدوارم روزی برسد که هیچ جوانی به خاطر چنین مسائل ناچیز، مُهر زندانی روی پیشانی اش نخورد

وی ادامه داد: اینکه صدا و سیما برنامه ای مردم محور بسازد و بخشی از مردم جامعه را درگیر خود کند اتفاق خوبی است، همانگونه که این اتفاق در برنامه «یک شهر، یک ضیافت» افتاد و با استقبال خوب مردم مواجه شد.

بازیگر تئاتر و تلویزیون در ادامه اظهار کرد: از اینکه خیرین شهر اصفهان با کمک های مالی خود دست یاری به سمت زندانیان دراز می کنند بسیار خوشحالم اما امیدوارم روزی برسد که هیچ جوانی به خاطر چنین مسائل ناچیز، مُهر زندانی روی پیشانی اش نخورد و همانگونه کمک مالی برای آزادی زندانیان نهادینه شده است، بخشیدن و گذشت نیز در اصفهان فرهنگ سازی شود.

وی از سازمان ها و نهاد های دولتی دعوت کرد دست در دست خیرین گذاشته و قدم خیری برای شهروندان اصفهانی بردارند.

خیرین اصفهان که این روزها دستان پرمهرشان زبان زد عام و خاص شده است در ماه مبارک رمضان دل کودکان زیادی را شاد و کانون خانه های بسیاری شهروندان اصفهانی را گرم کرده اند.