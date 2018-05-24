تضعیف و فروپاشی نظام هدف اصلی آمریکا از تحریم ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار ناصر پورکریمی بعدازظهر پنج شنبه درنشست باخبرنگاران به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی، نه بزرگی به استکبار جهانی بود.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی به ویژه امریکا با پیروزی انقلاب اسلامی منافع بزرگ خود در جمهوری اسلامی را از دست داد، افزود: به همین دلیل در طول سال های بعداز پیروزی انقلاب شاهد انواع فشارها، تحریمها و تهدیدات از سوی این کشورها بودیم.

فرمانده سپاه ناحیه رودسر با اشاره به حمله رژیم بعث عراق به ایران با حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی و آسیایی، گفت: رژیم بعث عراق با حمایت این کشورها در همان روزهای ابتدایی ۱۵ هزار کیلومتر از خاک ایران را اشغال کرد ولی با رشادت دلیرمردان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس نتوانست در خاک ایران پیشروی کند.

وی در ادامه به حماسه آزادسازی خرمشهر اشاره و خاطرنشان کرد: این شهر به واسطه دلاوری، ایستادگی و مقاومت مردم و رزمندگان اسلام با امدادهای غیبی آزاد شد.

سرهنگ پور کریمی با بیان اینکه عملیات بیت المقدس در سه مرحله آغاز شد و طی آن ۱۹ هزار عراقی اسیر شدند، تصریح کرد: یکی از اهداف دشمنان از تحریم، جنگ و فشار فروپاشی نظام مقدس اسلامی است که تا به امروز موفق نشده اند.

وی با اشاره به گسترش افکار و آرمان های انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان و تأثیرگرفتن ملت های آزاده دنیا از آن، یادآورشد: این میزان تأثیرگذاری برای کشورهای استکباری و دشمنان نظام قابل تحمل نبوده و نیست.

فرمانده سپاه ناحیه رودسر با بیان اینکه تضعیف انقلاب اسلامی هدف اصلی آمریکا است، ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری ملت و نظام مقدس اسلامی در برابر همه تهدیدات و فشارهای آمریکا و کشورهای استکباری ایستادگی کرده و خواهد کرد.

وی به برخی از برنامه های این نهاد به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: به مناسبت سی وششمین سالگرد آزادسازی خرمشهر از ۳۶ رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس تجلیل می شود.

به گفته این مسئول همایش تجلیل از رزمندگان رودسری حاضر در عملیات آزادسازی خرمشهر نیز در چابکسر برگزار می شود.