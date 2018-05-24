تکمیل طرح آبرسانی و فاضلاب آستارا نیازمند اعتبار ۳ هزار میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ‌زنی دو پروژه آب و فاضلاب شهری در شهرستان مرزی بندر آستارا با اشاره به اینکه منابع آبی استان گیلان در حوزه آب شرب و بهداشتی محدود است، اظهار کرد: مدیریت مصرف و تقاضا در حوزه آب بسیار مهم است و باید جلوی آلودگی منابع آبی در استان گرفته شود.

وی با بیان اینکه با گذشت زمان منابع آب محدوتر می شود، افزود: تامین آب شرب بهداشتی به یکی از چالش های اساسی و مهم مسئولان در زمان حاضر و در آینده خواهد بود.

حسینی سازگاری با کم آبی را شعار وزارت نیرو عنوان و تصریح کرد: میزان مصرف آب در کشور زیاد است و مردم باید در این زمینه صرفه جویی و مدیریت مصرف کنند.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گیلان با بیان اینکه همواره به دلیل کمبود آب در استان سعی شده که آب مورد نیاز استان را از کیلومترها دورتر تأمین و به شهرستان‌هایی که با کمبود آب مواجه هستند انتقال دهیم، گفت: هشت طرح آبرسانی و ۱۱طرح جمع‌آوری فاضلاب در استان تعریف شده که کارفرمای پنج طرح آبرسانی استان گیلان آبفای شهری و کارفرمای سه طرح نیز آب منطقه‌ای است.

وی با تأکید براینکه در شهرستان آستارا هم طرح آبرسانی و هم طرح جمع‌آوری فاضلاب توسط آبفای استان گیلان در دست اجرا است، اظهار کرد: برای تکمیل طرح آبرسانی به شهر آستارا هزار و ۵۵۶ میلیارد ریال و برای تکمیل طرح جمع‌آوری فاضلاب هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری گیلان اعتبار مورد نیاز جهت اجرای قسمتی از شبکه ثقلی جمع‌آوری فاضلاب محله عباس‌آباد شهر آستارا را ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و طول عملیات لوله‌گذاری را دو هزار و ۷۰۰ متر عنوان کرد و افزود: با اجرای این پروژه می‌توان فاضلاب قسمتی از عباس‌آباد را به وسعت ۳۲ هکتار جمع‌آوری کرد.

حسینی همچنین با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز جهت انجام پروژه بخشی از رینگ آب‌رسانی به شهر آستارا را ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و طول کل عملیات لوله‌گذاری را هفت‌ هزار و ۱۶۰ متر اعلام کرد و گفت: بهسازی، فیلتراسیون، کابیون‌بندی، احداث حوضچه و احداث تأسیسات پست برق تصفیه‌خانه بهارستان از جمله اقدامات در دست انجام است.

وی با بیان اینکه مردم جنوب شهر آستارا با کمبود و فشار آب مواجه هستند، اظهار کرد: با افتتاح پروژه ای که امروز کلنگ زنی شد مشکل فشار آب در این منطقه تا پایان سال جاری رفع می شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری گیلان ادامه داد: شهرستان مرزی بندر آستارا تنها شهرستان استان گیلان در ردیف شهرهای پرتنش فاضلابی کشور است و با طرح تکمیلی جمع آوری فاضلاب در دو فاز ۸۰ و ۲۴۰ هکتاری بلند مدت و کوتاه مدت شاهد اجرای طرح و رفع مشکلات موجود خواهیم بود.