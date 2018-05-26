تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهد داد.

دستور کار جلسات علنی مجلس به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح یک فوریتی الحاق یک ماده و قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون قضایی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در مورد طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس

گزارش شور دوم کمیسیون قضایی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

گزارش کمیسیون شوراها در مورد رد طرح دهیاری ها

گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

سوال غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از منابع و مصارف و نظام مدیریت شرکت های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال گذشته

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد نحوه اجرای قانون (نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی

گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر

گزارش کمیسیون اقتصاد مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی

گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاهای قانونی در این موضوع

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم