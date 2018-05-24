همه افراد جامعه برای رسیدن به امنیت باید با پلیس همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار با جانشین فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: پلیس یک نقش کلیدی و محوری در هر نظامی در دنیا دارد و از جایگاهی برخوردار است که همواره پناهگاه مردم است، امنیت مقوله بسیار مهمی است و زمانی که مردم تجزیه و تحلیل می‌کنند به دنبال یک پناهگاه می‌گردند تا شب را با آرامش استراحت کنند و روز را با آرامش به کسب و کار، تلاش و کسب دانش بپردازند، احساس می‌کنند که همیشه در کنارشان یک نیرویی وجود دارد که در این جایگاه دیده بانی می‌کند و حراست می‌کند و از هر نوع آسیبی آنان را حفظ می‌کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: پلیس از یک مأموریت و جایگاه والایی در بین مردم برخوردار است که مردم امنیت زندگی خود را وقتی بررسی می‌کنند، کوچک‌ترین لطمه‌ای به امنیت مردم وارد شود مانند آن است که تمام هستی خود را از دست داده‌اند که این جایگاه مطلوب به تلاش‌های بی وفقه مجموعه انتظامی برمی گردد.

وی اعلام کرد: واقعیت مطلب این است که ما دشمنانی داریم که در طول این ۴۰ سال فعالیت‌های فراوانی را علیه ما انجام دادند از جنگ سخت گرفته تا جنگ نرم، ۸ سال دفاع مقدس در مقابل طمع ورزی‌های دشمنان داشتیم و همچنین با جنگ نرم به اشکال مختلف مواجه بوده‌ایم.

آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: یکی از مسئولیت‌های سنگینی که پلیس دارد در رابطه با فضای مجازی است که توفیقات خوبی را نیز در این عرصه داشته است و اگر ما آن را را حفاظت نمی‌کردیم، امروز وضعیت کشور به شکل دیگری رقم خورده بود.

وی افزود: در فضا و محیط جامعه، پلیس است که با ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی مقابله می‌کند، کار پلیس بسیار حساس و دقیق است و در عین حال که مردم به وجود شما احساس نیاز می‌کند، شما زیر ذره‌بین نیز هستید.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: کارکردهای پلیس نیز مورد حساسیت مردم است، البته همیشه این کارکردها تنها مربوط به ناجا نیست، مربوط به روحانیت نیز می‌شود.

آیت الله حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: برنامه‌های اخلاقی و تذهیبی پلیس قم به صورت جدی پیگیری و دنبال می‌شود که این بسیار ارزشمند است، نیرویی که برای پلیس جذب می‌شود با همین ساختار رشد پیدا می‌کند که با حفظ چارچوب و اعتقاد دینی آمادگی مقابله با هر مسئله‌ای را داشته باشد.

وی اظهار داشت: پلیس ما ۴۰ سال قبل با یک رویکرد وارد قضایا می‌شد اما امروزه شرایط اجتماعی و رفتارها، تاکتیک‌ها و شگردهای دشمن تغییر کرده است، یعنی آموزش‌های پلیس نیز باید متناسب با شرایط زمان و جامعه تغییر کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: دشمن شناسی پلیس باید روز به روز قوی‌تر شود و با شگردهای کار دشمنان آشنا شود، آنچه که امروز به عنوان بزه در جامعه اتفاق می‌افتد با چند سال قبل متفاوت است، راهکارهایی که دشمنان برای رسیدن به مقاصد خود پیگیری می‌کنند بسیار فرق کرده به همین علت باید آمادگی‌ها و آموزش‌ها چه در بعد اخلاقی و چه در بعد مهارت‌های پلیسی، به روز باشد.

وی تصریح کرد: هیمنه پلیس باید به گونه‌ای باشد که در مجرمان احساس ترس و در افراد بی گناه احساس امنیت ایجاد کند، اینکه همه کارها را با پلیس واگذار کنیم کار درستی نیست باید تک تک آحاد جامعه هر کدام در جایگاهی که هستند نقش خود را در همکاری با پلیس ایفا کنند.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: پلیسی موفق است که بدنه اجتماعی و جامعه نیز با او همراه باشند و اگر خدای نخواسته آحاد جامعه از این مأموریت مهم سرباز بزنند، پلیس ما نیز دایره موفقیتش کمتر خواهد شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: اگر آحاد جامعه خواستار امنیت اخلاقی در جامعه هستند باید با پلیس همکاری کنند، این مردم هستند که با گزارش‌ها به موقع به پلیس می‌توانند جلوی یک فاجعه‌ای را در جامعه بگیرند، بنابراین همکاری متقابل پلیس و مردم می‌تواند نقش بسزایی در شکل گیری رفتار سالم اجتماعی داشته باشد.

راه اندازی طرح سامانه ناظر در ناجا

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم نیز در این دیدار اظهار داشت: جایگاه دینی و مرجعیت در استان قم و به تبع آن جایگاه فرهنگی استان ایجاب می‌کند حتی یک نفر فرد نابهنجار در حوزه اخلاقی برای استان، زیاد تلقی شود به همین خاطر تلاش کردیم که امنیت اجتماعی فرهنگی و اخلاقی قابل قبول و در طراز شهر مقدس قم ایجاد کنیم.

سرهنگ صیاد درویشی با اشاره به راه اندازی طرح سامانه ناظر در ناجا بیان داشت: اعضای این طرح و سامانه در مرحله اول آن خود کارکنان پلیس بودند و در مرحله بعدی تلاش کردیم از ظرفیت نظارت‌های مردمی نیز استفاده کنیم بنابراین کسانی که در حد مدیرکل و مسئولان بودند شناسایی و در طرح سامانه ناظر ثبت نام کردیم، این افراد پس از آموزش وقتی در معابر شهر قم افرادی را می‌بینند که مزاحمت ایجاد می‌کنند یا بدحجاب هستند یا هرگونه مواردی که به نوعی نمود فرهنگ غربی باشد از طریق سامانه پیامکی اطلاع می‌دهند و بر اساس گزارش آنان پلیس امنیت استان پیگیری می‌کند و بعضاً نیز پرونده‌ها به مقام قضائی ارجاع می‌شوند.

وی با تشریح اهداف راه اندازی طرح ناظر یک گفت: طرح «ناظر یک» برای این است که در یک بازه زمانی کم، حجم گسترده‌ای از اقدامات را در حوزه امر به معروف و نهی از منکر انجام دهیم که اثربخشی آن نیز بیشتر باشد، آمارها نشان دهنده موفقیت آمیز بودن این طرح است.

سرهنگ درویشی بیان داشت: امروزه تمام پلیس‌های دنیا به ویژه پلیس‌های کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند، رویکردشان یک رویکرد جامعه محوری است اما تلاش کردیم رویکردی بالاتر از آن ارائه دهیم به نام «پلیس دین محور» که در کنار این پلیس، جامعه محوری نیز محقق می‌شود و نتایج این پلیس، پلیسی مسئولیت‌پذیر، پاسخگو و با وجدان خواهد بود که باید تلاش کنیم که امنیت قابل قبولی را در استان داشته باشیم.