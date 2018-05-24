خرمشهر به برکت خون شهدا و ایثارگری رزمندگان آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی پورمحمدی ظهر امروز پنجشنبه در مراسم غبار روبی مزار شهدا به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: سوم خردادماه یادآور حماسه جاودانه آزادی خرمشهر است. آزادسازی خرمشهر نصرتی الهی و پیروزی سرنوشت سازی در دفاع مقدس بود.

وی با بیان اینکه سوم خرداد به برکت خون شهدا و رزمندگان محقق شد، ادامه داد: سوم خرداد یادآور ایثارگری ها و بیرون کردن متجاوزان رژیم عراق از این شهر حماسه آفرین است.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به اینکه رزمندگان و شهدا در هشت سال دفاع از اسلام و انقلاب در حقیقت دین خدا را یاری کردند و به پیروزی های بزرگ الهی دست یافتند، گفت: این فتح با فرهنگ و تفکر بسیجی به نتیجه رسید.

وی سپس افزود: سوم خرداد را گرامی می داریم و به ارواح پاک و مطهر همه شهدای دفاع مقدس به ویژه شهدای آزادسازی خرمشهر و عملیات بیت المقدس ادای احترام می کنیم.

آیت الله پورمحمدی همچنین گفت: بدون شک موفقیت ها و امنیت موجود کشور را مدیون ولایت فقیه و رهبری و خون پاک شهدا هستیم.

وی با بیان اینکه مدیریت مدبرانه مقام معظم رهبری موجب دوام و بقای نظام مقدس اسلامی است، گفت: امروز با هدایت های رهبری و به برکت خون شهدا و مجاهدت امنیت آفرینان شاهد اقتدار روزافزون انقلاب اسلامی ایران هستیم.

روز سوم خرداد ۱۳۶۱ یکی از بارزترین جلوه‌های نصرالهی و یکی از مهمترین و زیباترین روزهای انقلاب اسلامی ایران است. در این روز شهر مقاوم خیز خرمشهر که پس از ۳۵ روز پایداری و مقاومت در ۴ آبان ۱۳۵۹ به اشغال دشمن در آمده بود، پس از ۵۷۸ روز (۱۹ ماه)، بار دیگر توسط رزمندگان اسلام فتح شد و پرچم اسلام بر فراز مسجد جامع و پل تخریب شده خرمشهر به اهتزاز در آمد.

آزادسازی خرمشهر در روز سوم خرداد سال ۱۳۶۱ بعنوان مهم‌ترین هدف عملیات بیت‌المقدس در دوره جنگ ایران و عراق توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران (به فرماندهی شهید علی صیاد شیرازی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به فرماندهی محسن رضایی) انجام گرفت.