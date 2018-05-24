«العبادی» بیشترین شانس را برای دور دوم نخست وزیری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حسین العادلی سخنگوی ائتلاف النصر تاکید کرد که حیدر العبادی نخست وزیر کنونی عراق هم چنان بیشترین شانس را برای نشستن بر این کرسی در دولت جدید دارد.

وی در ادامه افزود: اخیرا اخباری در خصوص انصراف برخی اعضای ائتلاف النصر از حضور در این ائتلاف و پیوستن به دیگر لیستها منتشر شده که صحت ندارد.

العادلی تاکید کرد: تمام اخبار منتشر شده در خصوص اینکه العبادی انصراف داده و شخص دیگری به جای اونامزد پست نخست وزیری شده نادرست است.

گفتنی است که در جریان انتخابات پارلمانی عراق لیست سائرون به ریاست مقتدی صدر، ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری و النصر به ریاست حیدر العبادی نسبت به دیگر گروه ها در صدر قرار گرفتند.