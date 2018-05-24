مکان تشییع پیکر سیدمصطفی موسوی مجری تلویزیون تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر زنده یاد مصطفی موسوی مجری برنامه های معارفی تلویزیون جمعه چهارم خرداد ساعت ۸ صبح از مقابل مسجد بلال صداوسیما به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشییع می شود.

سیدمصطفی موسوی روز گذشته دوم خرداد بر اثر ایست قبلی درگذشت و پیش از این اعلام شده بود که قرار است مراسم تشییع وی از مقابل منزلش برگزار شود.

مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی نیز در پی درگذشت زنده یاد سیدمصطفی موسوی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام تسلیت دکتر میرباقری به شرح زیر است:

«انالله و انا الیه راجعون

ضایعه فقدان هنرمند متعهد و دین پژوه برجسته در حوزه اجرا، مرحوم سید مصطفی موسوی بسیار غم انگیز و خسارت بار است.

ایشان سال ها در کسوت مدیریت های گوناگون در معاونت سیما منشا اثر و صاحب سبک در اجرای برنامه های مذهبی بودند و با تعهد مثال زدنی تهیه کنندگی برنامه های گوناگون را بر عهده داشتند.

این مجری با سابقه در بیان گرم و متین خود معارف اهل بیت (ع) را بر روح جان مخاطب می نشاندند. ذکر با حرارت مصائب حضرت اباعبدالله (ع) و روایت مقتل از یادگارهای به یادماندنی آن مرحوم بود.

اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم و همکارانی که در این سال ها با ایشان همراه و همنشین بودند عمیقا تسلیت عرض می کنم و در این ماه با عظمت رحمت واسعه را برای روح آن مرحوم از درگاه حضرت حق مسالت می نمایم.»