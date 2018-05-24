آزادسازی خرمشهر اعتبار کشورهای حامی صدام را زیر سئوال برد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فرهنگ‌دوست امروز در مراسم گرامیداشت سوم خرداد و حماسه آزادسازی خرمشهر در مسجد حظیره یزد اظهار داشت: عملیات الی بیت‌المقدس یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین عملیات‌ها در دوران دفاع مقدس بود.

وی با اشاره به جزئیات این عملیات و مقاومت و دلاورمردی‌های رزمندگان اسلام بیان کرد: در این عملیات و در مجموع در دوران دفاع مقدس، کشورهای بسیاری حامی صدام بودند و همه امید آنها، حفظ خرمشهر توسط صدام بود.

فرهنگ‌دوست، آزادسازی خرمشهر و سقوط حزب بحثی را سقوط همه حامیان صدام دانست و عنوان کرد: وقتی عملیات الی بیت‌المقدس اجرا شد و حماسه آزادسازی خرمشهر رقم خورد، اعتبار بسیاری از کشورهای حامی صدام زیر سئوال رفت.

این فرمانده دوران دفاع مقدس ادامه داد: برای فتح خرمشهر مراحل متعددی پیش‌بینی‌شده بود که از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۶۱ مرحله اول به اجرا درآمد و توانستیم از کارون عبور کرده و ۸۰۰ کیلومترمربع از منطقه را به تصرف خود درآوریم و این نخستین بار در طول تاریخ جنگ‌های دنیا بود که ۸۰۰ کیلومتر سرپل تصرف شد و ما توانستیم خود را به جاده مهم و استراتژیک اهواز خرمشهر برسانیم.

فرهنگ‌دوست عنوان کرد: در عملیات الی بیت‌المقدس توانستیم محاسبات عراق را به هم بزنیم و روند پیروزی را پیش بگیریم که این امر وحشت عراقی‌ها و تصمیم آنها برای تسلیم در برابر رزمندگان ما را به دنبال داشت.

وی تاکید کرد: عراقی‌ها آمده بودند تا بمانند ولی این خواست خداوند متعال بود که با رهبری مقتدرانه امام خمینی (ره) و تلاش و اتحاد مردم، ملت ایران بر دشمنان پیروز شده و آنها را از خاک کشور بیرون راندند.

فرهنگ‌دوست تصریح کرد: ما از لحاظ نظامی به هیچ وجه بر عراق برتری نداشتیم بلکه کمبودهایی نیز داشتیم اما توانستیم با توکل به خدا، توسل بر اهل‌بیت (ع)، اطاعت از ولی‌فقیه و تلاش مجاهدانه، بر ظالمان و مستکبران پیروز شویم.

وی با اشاره به حضور تعداد زیادی از رزمندگان یزدی در عملیات الی بیت المقدس بیان کرد: در این عملیات ۱۳۴ نفر از رزمندگان یزدی به شهادت رسیدند.