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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۵۲

مدیرعامل هلال احمر استان تهران خبر داد؛

امدادرسانی به ۸۹ نفر در سیل شمیران/۱۰۰ نجاتگر در محل حضور داشتند

امدادرسانی به ۸۹ نفر در سیل شمیران/۱۰۰ نجاتگر در محل حضور داشتند

شمیرانات- مدیرعامل هلال احمر استان تهران از حضور ۱۰۰ نجاتگر کادر و داوطلب برای امدادرسانی در خصوص سیل شمیران خبر داد و گفت: در این عملیات به ۸۹ نفر امدادرسانی شد.

حسین کتابدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه آماری از عملیات امداد و نجات در خصوص سیل شمیرانات اظهار داشت: در این حادثه که بر اثر رانش کوه و طغیان رودخانه رخ داده بود، یک نفر فوت کرده و ۶ نفر مصدوم شدند و عملیات امدادگران هلال احمر پس از ارزیابی منطقه به پایان رسید.

وی افزود: در این عملیات ۱۰۰ نجاتگر کادر و داوطلب، ۲۶ دستگاه خودرو امدادی از قبیل آمبولانس و خودروهای عملیاتی و ۲۱ تیم شامل ۴ تیم جست‌وجو و نجات در کوهستان، ۶ تیم آنست سگ‌های زنده یاب، ۹ تیم جست‌وجو و نجات در محیط‌های آبی و تیم های واکنش سریع و ارتباطات هلال احمر استان تهران در منطقه حاضر بودند و در مجموع به ۸۹ نفر امدادرسانی شد.

مدیر عامل هلال احمر استان تهران گفت: سیل در منطقه «توک مزرعه» و «رودبارک» در بخش «رودبار قصران» شدت بیشتری داشت.

وی از آماده باش نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر استان تهران خبر داد و گفت: هم وطنان در صورت اضطرار با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران که بدون سیم کارت هم قابل شماره‌گیری است تماس حاصل کنند.

کد مطلب 4305347

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