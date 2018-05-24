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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۵۹

قاسمی:

ادعاهای وزیر خارجه مراکش موهوماتی بر اساس قصه نویسی دیگران است

ادعاهای وزیر خارجه مراکش موهوماتی بر اساس قصه نویسی دیگران است

سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد ادعاهای وزیر امور خارجه مراکش آن را موهوماتی بر اساس قصه نویسی دیگران خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه مراکش در مصاحبه با فاکس نیوز آمریکا، ضمن رد ادعاهای مطرح شده در این مصاحبه گفت: تلاش و اصرار مقامات مراکشی به تکرار ادعاهای کذب خود برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران و مطرح کردن مکرر اتهامات بی پایه و اساس علیه کشورمان صرفا اقدامی برای خوشایند برخی طرف های ثالث از آنهاست.

قاسمی افزود: وزیر امور خارجه مراکش خود به خوبی می داند اتهاماتی که به ناروا روا می دارد تماما نادرست، کذب و بر پایه موهومات و قصه نویسی های دیگرانی است که صرفا بر مبنای منافع نا مشروع خود دست به این گونه تحریکات می زنند و کاری با منافع واقعی مردم آن کشور ندارند. تکرار این اتهامات و اصرار بر آنها نیز تلاشی بی ثمر و در نهایت به زیان کشورهای اسلامی است.

کد مطلب 4305350

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