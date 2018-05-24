ادعاهای وزیر خارجه مراکش موهوماتی بر اساس قصه نویسی دیگران است

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه مراکش در مصاحبه با فاکس نیوز آمریکا، ضمن رد ادعاهای مطرح شده در این مصاحبه گفت: تلاش و اصرار مقامات مراکشی به تکرار ادعاهای کذب خود برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران و مطرح کردن مکرر اتهامات بی پایه و اساس علیه کشورمان صرفا اقدامی برای خوشایند برخی طرف های ثالث از آنهاست.

قاسمی افزود: وزیر امور خارجه مراکش خود به خوبی می داند اتهاماتی که به ناروا روا می دارد تماما نادرست، کذب و بر پایه موهومات و قصه نویسی های دیگرانی است که صرفا بر مبنای منافع نا مشروع خود دست به این گونه تحریکات می زنند و کاری با منافع واقعی مردم آن کشور ندارند. تکرار این اتهامات و اصرار بر آنها نیز تلاشی بی ثمر و در نهایت به زیان کشورهای اسلامی است.