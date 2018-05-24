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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۴۳

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان:

تغییر الگوی کشت در مناطق کم آب استان همدان اجتناب ناپذیر است

تغییر الگوی کشت در مناطق کم آب استان همدان اجتناب ناپذیر است

همدان - ‌رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان گفت: تغییر الگوی کشت در مناطق کم آب استان همدان ضروری و اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم اسدیان ظهر پنج شنبه در نشست مدیریت بحران آب در بخش کشاورزی بابیان اینکه حفظ و بهره‌وری مناسب از منابع آبی به برنامه‌ریزی نیاز دارد، گفت: استفاده بی‌رویه از منابع آبی تالاب‌های شهرستان‌های مختلف و چاه‌های حفر شده با عمق کم را خشک کرده است.

‌رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان با بیان اینکه بحران منابع آبی قابل مشاهده و لمس است، بر کشت محصولات کم آب بر تاکید کرد و گفت: هر محصول با هر کیفیت و نیاز آبی در هر منطقه قابل کشت نیست و باید نیاز آبی محصول برای کشت در نظر گرفته شود.

وی باتاکید بر مدیریت منابع آبی برای مصارف کشاورزی، اظهارداشت: نظام بهره‌وری باید در بخش کشاورزی اجرا شود تا از بحران منابع آبی کمترین آسیب را ببینیم.

اسدیان به برنامه های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان اشاره کرد و افزود: این مرکز در ۵ بخش شامل ۱۱ ایستگاه و مزرعه تحقیقاتی با ۶۵۰ هکتار و ۴۰ گرایش پژوهشی کشاورزی فعال است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان ادامه داد: محققان این مرکز ۵۷ نفر هستند و ۴۰ عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز در دو بعد به‌زراعی و به‌نژادی پژوهش و تحقیق انجام می دهند.

وی با بیان اینکه از ابتدای تشکیل بخش‌های تحقیقاتی در بخش‌به‌زراعی، پروژه‌های آبیاری ۶۰ طرح تحقیقاتی اجرا شده است، اظهار داشت: در متوسط آب مصرفی بهره‌وری استان همدان نسبت به میانگین کشوری بالاست اما با میانگین جهانی فاصله داریم.

اسدیان اضافه کرد: سال گذشته ۳۹۸ دوره آموزشی شامل ۳۲ هزار نفرساعت برای کشاورزان برگزار شده است.

کد مطلب 4305359

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