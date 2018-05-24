تغییر الگوی کشت در مناطق کم آب استان همدان اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم اسدیان ظهر پنج شنبه در نشست مدیریت بحران آب در بخش کشاورزی بابیان اینکه حفظ و بهره‌وری مناسب از منابع آبی به برنامه‌ریزی نیاز دارد، گفت: استفاده بی‌رویه از منابع آبی تالاب‌های شهرستان‌های مختلف و چاه‌های حفر شده با عمق کم را خشک کرده است.

‌رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان با بیان اینکه بحران منابع آبی قابل مشاهده و لمس است، بر کشت محصولات کم آب بر تاکید کرد و گفت: هر محصول با هر کیفیت و نیاز آبی در هر منطقه قابل کشت نیست و باید نیاز آبی محصول برای کشت در نظر گرفته شود.

وی باتاکید بر مدیریت منابع آبی برای مصارف کشاورزی، اظهارداشت: نظام بهره‌وری باید در بخش کشاورزی اجرا شود تا از بحران منابع آبی کمترین آسیب را ببینیم.

اسدیان به برنامه های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان اشاره کرد و افزود: این مرکز در ۵ بخش شامل ۱۱ ایستگاه و مزرعه تحقیقاتی با ۶۵۰ هکتار و ۴۰ گرایش پژوهشی کشاورزی فعال است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان ادامه داد: محققان این مرکز ۵۷ نفر هستند و ۴۰ عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز در دو بعد به‌زراعی و به‌نژادی پژوهش و تحقیق انجام می دهند.

وی با بیان اینکه از ابتدای تشکیل بخش‌های تحقیقاتی در بخش‌به‌زراعی، پروژه‌های آبیاری ۶۰ طرح تحقیقاتی اجرا شده است، اظهار داشت: در متوسط آب مصرفی بهره‌وری استان همدان نسبت به میانگین کشوری بالاست اما با میانگین جهانی فاصله داریم.

اسدیان اضافه کرد: سال گذشته ۳۹۸ دوره آموزشی شامل ۳۲ هزار نفرساعت برای کشاورزان برگزار شده است.