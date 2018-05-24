  1. استانها
  2. یزد
۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۴۴

مدیرکل ارشاد استان یزد:

نگاه آزاداندیشانه ای در عرصه سینمای رضوی باید حاکم شود

نگاه آزاداندیشانه ای در عرصه سینمای رضوی باید حاکم شود

یزد ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: باید نگاه آزاد اندیشانه ای در عرصه سینمای رضوی حاکم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده ظهر امروز در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره سینمایی آیینی با نگاه ویژه به آیین‌های رضوی با اشاره به برگزاری چند دوره جشنواره فیلم کوتاه و مستند رضوی در یزد اظهار داشت: در تلاش هستیم که جشنواره رضوی را در دوره‌های بعدی با عنوان جشنواره سینمای آیینی برگزار کنیم.

وی بیان کرد: نگاه این جشنواره، نگاهی ویژه به آیین ‌های رضوی خواهد بود و طراحی جشنواره بر این اساس انجام خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ادامه داد: خوشبختانه ظرفیت‌های فرهنگی یزد بسیار است و یزد و خراسان از گذشته های دور با یکدیگر مراودات اقتصادی و فرهنگی داشته اند همچنانکه بسیاری از هنرمندان و اندیشمندانی که امروزه خراسانی شناخته می شوند، ریشه در فرهنگ یزد دارند و اصل و نسب آنها یزدی است.

جوادیان زاده افزود: بسیاری از این افراد فرهنگ یزدی را با فرهنگ رضوی درهم آمیخته اند و آن را دستمایه آفرینش فرهنگی و فکری خود قرار داده اند و از سوی دیگر ثبت جهانی یزد افق های فراملی بر جهان فرهنگی یزد گشوده که می تواند فرصت مناسبی برای رویدادهای فرهنگی و هنری یزد از جمله جشنواره فیلم رضوی باشند.

وی اظهار داشت: اگر چه امروز در عرصه هنر مدرن، فرم اهمیت بیشتری نسبت به محتوا و موضوع پیدا کرده اما هنر ایرانی از گذشته با مضمون و شکل در کنار هم شناخته می شده است.

جوادیان زاده تاکید کرد: معتقدم باید در عرصه سینمای رضوی نگاه آزاداندیشانه ای را حاکم کرد زیرا ماموریت هنر ارسال پیام های مستقیم و بی واسطه نیست بلکه واکاوی و بازپرسی جنبه های مختلف یک واقعیت است.

کد مطلب 4305363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها