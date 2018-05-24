راهکارجلوگیری از نفوذ دشمن پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ظریفی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامی داشت حماسه آزاد سازی خرمشهر اظهار کرد: امروز بخاطر رشادت های رزمندگان در عملیات بیت‌المقدس دورهم جمع شدیم، عملیاتی که سرنوشت جنگ را عوض کرد.

وی افزود: عملیات غرورآفرین بیت المقدس امروز در دانشگاه های نظامی دنیا مورد بررسی قرار می گیرد زیرا رزمندگان ما از ۱۵۰ کیلومتر مانع شامل تیرآهن، مین، سیم خاردار ، خورشیدی و باتلاق که توسط ۳۴ کشور جهان ایجاد شده بود عبور کردند زیرا امام دستور فتح خرمشهر را داده بودو تبعیت از ولایت باعث عملیات بیت‌المقدس شد.

معاون عملیات قرارگاه ثامن الائمه تصریح کرد: رزمندگان تکلیف گرا بودند ،نمی گفتیم باید دستمان را به سمت اجنبی دراز کنیم تا آنها امکانات بدهندو ما نگاهمان به یاری خدا،فرمان ولایت، ایمان رزمندگان، تکلیف گرایی بود.

وی افزود: حضرت آقا فرمودند دشمن دنبال نفوذ است، چه کسی باید جلو این نفوذ را بگیرد؟ نفوذ یعنی رخنه، رخنه یعنی پیشروی و تسلط دشمن. تسلط دشمن به معنای استحاله نظام است.

معاون عملیات قرارگاه ثامن الائمه بیان کرد: در استراتژی فرهنگی یک شبیخون اتفاق افتاده و امروز بسیج دارد کار و وظیفه خود را انجام می دهد ولی دیگر دستگاه ها و نهاد ها کجا هستند؟ و آنچه امروز دشمن را مستأصل کرده عدم نفوذ در استراتژی نظامی ایران است.

وی افزود: مواظب باشیم تاریخ ننویسید بعد از ۴۰ سال جلو چشم یک عده صاحب تجربه و یک عده جوان خلاق، دشمن نفوذ و نظام را استحاله کرد.جلوگیری از نفوذ دشمن فقط با اطاعت از ولایت و بصیرت امکان پذیر است و اگر ولایت مدار بودیم کشور را بیمه کرده ایم.