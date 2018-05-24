تکیه به قدرت الهی رمز پیروزی رزمندگان انقلاب در عملیات ها بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمد اسدی در مراسم گرامیداشت سوم خرداد سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر که بعدازظهر پنج شنبه در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: در دوران هشت دفاع مقدس عملیات های بسیار زیادی انجام شد.

وی با بیان اینکه از عملیات بیت المقدس به عنوان الگوی ایثار، استقامت، شهادت و شهامت نام برده می شود، افزود: رژیم بعث عراق به فرمان صدام حسین با هدف رسیدن به اهواز یا تهران جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد که با رشادت رزمندگان اسلام به هدف خود نرسید.

رئیس سابق سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش با اشاره به اینکه در اصول و دکترین جنگ زمانی که هدفی تعیین شده نرسیدن به آن هدف شکست محسوب می شود، گفت: مقاومت، ایثار و رشادت رزمندگان نظام مقدس اسلامی سبب عقب راندن دشمن از مرزهای ایران شد.

شهدا و رزمندگان دفاع مقدس نمادی از ایثار و ایستادگی

وی با بیان اینکه در جنگ برای رسیدن به هدف طراحی هایی صورت می گیرد، تصریح کرد: در طراحی نقشه های نظامی در ابتدای باید هدف را تسخیر و سپس تأمین کرد چیزی که صدام با همه ادعای خود نتوانست آن را بدست آورد.

امیرسرتیپ اسدی در ادامه با اشاره به اینکه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با هدف فدا کردن جان خود در راه انقلاب و امام وارد میدان های جنگ شدند، افزود: شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس نمادی از ایستادگی، از خودگذشتگی، ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به حماسه آزادسازی خرمشهر، احترام و جایگاه ویژه ای که برای این حماسه در نظام مقدس اسلامی قائل می شوند، گفت: عملیات بیت المقدس فقط حدود ۲۴ روز بعد از عملیات فتح المبین آغاز شد.

رئیس سابق سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش با بیان اینکه در مدت این عملیات شش هزار نفر شهید شدند، خاطرنشان کرد: صدام حسین قبل از آغاز این عملیات مدعی شده بود که اگر رزمندگان ایرانی بتوانند خرمشهر را از دست عراقی ها آزاد کنند کلید شهر بصره را بدون جنگ به ایرانی ها تقدیم می کند.

حمایت ۲۰ کشور از رژیم بعث عراق در جنگ علیه ایران

وی با اشاره به اینکه در هشت سال دفاع مقدس اقشار مختلف از نیروهای نظامی اعم از سپاه، بسیج و ارتش در کنار یکدیگر به دفاع از خاک ایران اسلامی پرداختند، تصریح کرد: تلفیق توان این نیروها موجب کسب موفقیت در عملیات های مختلف شد.

امیرسرتیپ اسدی با بیان اینکه عملیات بیت المقدس در مکانی اتفاق افتاد که سخت ترین صحنه رزم برای رزمندگان اسلام بود، ادامه داد: در خرمشهر هیچکدام از امکانات پوششی وجود نداشت.

وی به حمایت ۲۰ کشور از رژیم بعث عراق در جنگ علیه جمهوی اسلامی اشاره و اظهار کرد: در زمان آزادی اسرا طرف عراقی، بیش از هفت ملیت در ایران اسیر بودند که نشان دهنده حمایت کشورهای مختلف از این رژیم بود.

رئیس سابق سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش با تأکید برضرورت انتقال فرهنگ شهادت و ایثار به نسل جوان جامعه، گفت: انتقال این فرهنگ با توجه به هجمه های مختلف دشمن به ویژه در حوزه فرهنگی لازم و ضروری و یک وظیفه است.

وی با بیان اینکه ایمان و توکل بر خدا رمز پیروزی رزمندگان در عملیات‌های مختلف بود، یادآورشد: فتح خرمشهر نتیجه توکل به قدرت الهی و امدادهای غیبی بود.