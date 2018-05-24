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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۰۲

زاخارووا: تحریم علیه رسانه‌های روسی در اوکراین بی‌حرمتی است

زاخارووا: تحریم علیه رسانه‌های روسی در اوکراین بی‌حرمتی است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به تحریم خبرگزاری های ریانووستی و اسپوتنیک در اوکراین اعلام کرد که مسکو این اقدامات را بی حرمتی می داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت که روسیه تصمیم کی یف مبنی بر اعمال تحریم علیه اسپوتنیک و ریا نووستی در اوکراین را بی حرمتی می داند.

زاخارووا گفت: ما از تصمیم مقامات دولتی اوکراین که خبرگزاری های بین المللی اسپوتنیک و ریانووستی را در اوکراین تحریم کرده اند، ناراضی هستیم. این اقدام را یک سانسور سیاسی می دانیم.

گفتنی است که امروز اوکراین به مدت سه سال خبرگزاری ریانووستی و اسپوتنیک را در فهرست تحریم های خود قرار داده است و دارایی ها و وب سایت این خبرگزاری در اوکراین مسدود خواهد شد.

هفته گذشته نیروهای امنیتی اوکراین «کریل ویشینسکی» مدیر ریا نووستی در اوکراین را  به اتهام حمایت از جمهوری های خود خوانده دونباس و خیانت به دولت بازداشت کردند و به بازرسی دفتر ریا نووستی پرداختند.

کد مطلب 4305379

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