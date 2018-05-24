به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنجشنبه، پس از این که ترامپ دیدار برنامهریزی شده ۱۲ جون خود با رهبر کرهشمالی، کیم جونگ اون، را کنسل کرد، سهام آمریکا افت کرد.
ترامپ در نامهای که توسط کاخ سفید منتشر شد، گفته است: متاسفانه، بر اساس خشم زایدالوصف و دشمنی آشکار که در جدیدترین بیانات شما نشان داده شد، من در این لحظه احساس میکنم، برگزاری این دیدار که از مدتها قبل برنامهریزی شده است، مناسب نیست.
شاخصهای اصلی والاستریت تقریبا نزدیک به خط تراز باز شدند؛ اما پس از سخنان ترامپ، میانگین صنعتی داوجونز ۱۳۹.۴۱ واحد یا ۰.۵۶ درصد افت کرد و به ۲۴۷۴۷.۴ واحد رسید.
اساندپی۵۰۰ هم ۱۵.۲۷ واحد یا ۰.۵۶ درصد از ارزش خود را از دست داد و به ۲۷۱۸.۰۲ واحد رسید. کامپوزیت نزدک ۳۵.۴۸ واحد یا ۰.۴۸ درصد پایین آمد و به ۷۳۹۰.۴۸ واحد رسید.
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