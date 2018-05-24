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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۵۰

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس البرز:

آزادی خرمشهر با توکل و همدلی رزمندگان حاصل شد

آزادی خرمشهر با توکل و همدلی رزمندگان حاصل شد

فردیس- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان البرز گفت: آزادسازی خرمشهر با توکل و همدلی دلی رزمندگان حاصل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل اسلامی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح اداره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان فردیس، ضمن تبریک به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر، اظهار کرد: حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس در دنیا مطرح است.

وی در ادامه بابیان اینکه ایثار و شهادت رزمندگان اسلام به‌عنوان یک فرهنگ در دنیای امروز فراگیر شده است، افزود: جمع‌آوری آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس راهکاری برای انتقال فرهنگ جمهوری اسلامی به سایر ملت‌هاست.

سردار اسلامی با اشاره به اینکه آزادسازی خرمشهر یکی از مهم‌ترین اقدامات رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس بود، خاطرنشان کرد: توکل و همدلی دلایلی بود که رزمندگان با توسل به آن پیروز شدند.

وی اظهار کرد: هدف از افتتاح اداره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در شهرستان فردیس، گردآوری هرچه بیشتر آثار دفاع مقدس برای نسل‌های آینده است.

کد مطلب 4305382

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