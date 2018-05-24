به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اینانلو عصر پنجشنبه در آیین افتتاح اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستان فردیس، بابیان اینکه افتتاح این اداره منشأ خیروبرکت و اثرات خوبی برای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت میان جوانان و نوجوانان است، اظهار کرد: برای مقابله با هجمههای دشمنان جمهوری اسلامی، باید فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه نهادینه کنیم.
وی در ادامه بابیان اینکه جوانان و نوجوانان تنها نام دفاع مقدس را شنیدهاند، تأکید کرد: باید شنیدههای جوانان در خصوص دفاع مقدس و جنگ تکمیل شود تا جوانان و نوجوانان نسبت به اهمیت این فرهنگ آگاه شوند و در راستای حفظ آن اقدام کنند.
فرماندار فردیس بابیان اینکه جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب نیز ثابت کردهاند که ایثار و ازخودگذشتگی در خوددارند، عنوان کرد: فداکاری نسلهای جدید درصحنههای نبرد در جبهه مقاومت مثالزدنی است.
وی بابیان اینکه امثال شهید حججی از جوانان نسل سوم انقلاب هستند که برای ارزشها و آرمانهای انقلاب و دفاع از حریم اهلبیت (ع) با دشمنان به مقابله پرداختند، افزود: تاریخ همیشه تکرار میشود، همانطور که جوانان ایرانی در هشت سال دفاع مقدس دلیرانه با دشمنان جنگیدند، جوانان نسل جدید نیز برای مقابله با دشمن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود.
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