استراتژی جدید مذاکره با اروپا باید بر مبنای شروط رهبر انقلاب باشد

حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص مذاکره با اروپایی ها در دور جدید مذاکرات هسته ای متعاقب خروج آمریکا از برجام اظهار داشت: اظهارات تاریخی رهبری در خصوص مسائل مختلف با برجام و منطقه و البته دشمنی غرب با جمهوری اسلامی ایران که اخیرا بیان شده است، در واقع استراتژی جدید ایران در مرحله پس از خروج آمریکا از برجام تلقی می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه تجربه نشان داده که غرب و مخصوصا اتحادیه اروپا همواره تابعی از اراده آمریکا هستند؛ از طرفی اظهارات متناقض و غیر منطقی برخی سران اروپایی در خصوص نفوذ ایران در منطقه و قدرت دفاعی ایران و اینکه نمی توانند در برابر زیاده خواهی های آمریکا ایستادگی کنند موجب شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی شرط هایی را که کاملا منطقی و قابل فهم برای همه دولتهای جهان هم هست را در خصوص ادامه همکاری با اروپا رائه بدهند.

هانی زاده افزود: این اظهارات موجب شد تا تیم مذاکره کننده ایرانی بر اساس الگوها و استراتژی جدید، مذاکره جدیدی را با اروپایی ها آغاز کنند. الگوی جدید این است که طرف اروپایی غیر قابل اعتماد و غیر مستقل است و باید برای ادامه برجام تضمین هایی کاملا عملیاتی ارائه دهد تا برجام به قوت خودش باقی بماند.

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه تیم مذاکره کننده ما باید از آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد هم جداگانه کمک بخواهد، تصریح کرد: اگر این اتفاقات رُخ دهد برجام به عنوان توافقی بین المللی از محتوای خودش تهی نمی شود و می تواند به عنوان مبنای همکاری میان ایران و جامعه جهانی قرار بگیرد.

وی گفت: به همین دلیل به نظر می رسد که آژانس برای ادامه بازرسی های خودش از تاسیسات هسته ای ایران باید تضمین های مستقلی از اتحادیه اروپا به ما ارائه دهد و سازمان ملل هم در این خصوص باید ورود پیدا کند.

هانی زاده در پایان خاطرنشان کرد: تیم مذاکره کننده ایران بر اساس استراتژی جدید مقام معظم رهبری و شرط هایی را که ایشان قرار دادند، تلاش می کنند که برجام را حفظ کنند و اگر این شرایط محقق نشود در حقیقت برجام هیچ گونه منفعتی برای ایران نخواهد داشت.