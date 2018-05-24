آرای هیات های ماده ۲۵۱ قانون مالیات مستقیم عمدتا به نفع مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز پنجشنبه در مراسم آغاز به کار هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم استان مرکزی در اراک اظهار داشت: این تفویض اختیار از سوی وزیر اقتصاد به هیات های استانی اقدام مهمی است که می تواند تسریع در رسیدگی به امور این حوزه و رضایتمندی مودیان مالیاتی را به دنبال داشته باشد.

استاندار مرکزی افزود: برمبنای ارزیابی های صورت گرفته، ۷۵درصد آرایی که از هیات های ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم به دست می آید خوشبختانه به نفع مودیان مالیاتی است.

آقازاده بیان کرد: استانداری مرکزی حمایت لازم را از فعالیت این هیات در استان انجام می دهد و توان خود را در مسیر انجام بهتر تکالیف این هیات به کار می گیرد و این هیات می تواند در مقایسه با سایر استان های کشور عملکرد مطلوبی را در استان مرکزی به منصه ظهور برساند.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: قطعا مسئولیت هیات های ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم مسئولیت و تکلیف سنگینی است و قطعا با درایتی و تجربه ای که اعضای این هیات در استان مرکزی دارند، به خوبی می توانند در این زمینه ایفای نقش داشته باشند.

وی تصریح کرد: مجموعه بدنه اقتصادی استانداری مرکزی و دستگاه های اقتصادی استان را نیز به منظور همکاری برای انجام هر چه بهتر وظایف هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم استان، بسیج خواهیم کرد تا مسائل این حوزه به حداقل ممکن کاهش یابد.