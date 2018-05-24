به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (پنجشنبه) در آیین بهره برداری از پروژه گازرسانی به دو روستای بخش کهک (وشنوه و اوِل) گفت: گازرسانی و آبرسانی می تواند منجر به بهبود شرایط در روستاها شود و در آینده از سرشاخه دز آب آشامیدنی مناسبی به این مناطق می رسد که امیدواریم این اقدامات زمینه آبادانی و تولید را فراهم کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط کشور ساده نیست و کشورهای قلدرمآب نیز علیه ایران دسیسه می کنند، بیان کرد: فشاری که به ملت ایران وارد می شود شرایط را سخت کرده ولی اگر همت کنیم، می توان شرایط خوبی را برای آینده رقم زد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند که کلید موفقیت کشور این است که اقتصاد در دست مردم باشد، افزود: این یعنی مردم بتوانند کار تولیدی انجام دهند و جوانان فعالیت اقتصادی داشته باشند. بنگاه های اقتصادی بزرگ دولتی دردی را دوا نمی کنند، بلکه زمانی وضعیت اقتصادی بهبود می یابد که مردم در عرصه اقتصادی فعال باشند.

لاریجانی با بیان اینکه آمریکایی ها برای اینکه مردم را تحت فشار قرار دهند، تحریم ها را برگرداندند در حالی که بسیاری از کشورها این اقدام آنها را تقبیح کردند، ادامه داد: حتی کشورهای اروپایی که معمولا با آمریکا همراه بودند، آنها نیز به همراه چین و روسیه رفتار آمریکا را قبول ندارند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: این کشورها معتقدند وقتی توافق بین المللی شکل می گیرد، رئیس جمهور یک کشور نمی تواند این توافق را برهم زند.

وی اظهار داشت: کشورهای سفله ای در منطقه حضور دارند که به دلیل عناد با جمهوری اسلامی ایران با آمریکایی ها لابی کرده و پول دادند تا رئیس جمهور تاجر مسلک آمریکا به این روز بیفتد و آبروی خود را ببرد.

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: آنچه سبب می شود دشمنان ایران بفهمند که این اقدامات فایده ای ندارد این است که در داخل کشور متحد باشیم و در مورد هر مسئله ای اختلاف ایجاد نکنیم، باید رفتار مردم، احزاب و گروه ها صمیمانه تر باشد تا به نتایج مطلوب دست یابیم، ماه رمضان ماه تمرین برای این است که دلها را بهم نزدیک کرده و اختلافات کوچک را کنار بگذاریم. همچنین لازم است در داخل کشور همگان بر روی مسائلی پافشاری کنند که منجر به تامین منافع ملی، آبادانی و ایجاد اشتغال شود.

لاریجانی با اشاره به سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر بیان کرد: آزادسازی خرمشهر در سال ۶۱ کار بزرگی بود که معادلات را تغییر داد و منجر به تغییر نگرش همگان به ایران شد. پس از فتح خرمشهر دشمنان دریافتند که نمی توانند با این ملت بازی کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به علت پیروزی ایران در فتح خرمشهر گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی اختلافاتی در کشور وجود داشت، بنی صدر دائماً با رهبران حزب جمهوری اسلامی درگیر بود و دعوا را به داخل کشور آورده بود. این در حالی بود که دشمن به ایران حمله کرده ولی در داخل به جای ایجاد وفاق، بنی صدر تخم اختلاف در کشور می پاشید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا زمانی که بنی صدر فرماندهی جنگ را در اختیار داشت، نمی توانستیم پیشروی کنیم، بیان کرد: از سال ۵۹ که جنگ شروع شد تا فتح خرمشهر، زمان طولانی بود که فرماندهی در اختیار بنی صدر بود ولی نتوانستیم قسمت کوچکی از بخش هایی که توسط عراق تصرف شده بود را بازپس گیریم، اما علت تغییر شرایط و فتح خرمشهر این بود که امام خمینی (ره) این آدم مزاحم و اختلاف افکن را کنار گذاشت و شرایط داخلی کشور به سمت وفاق رفت و پس از آن فضای وفاق بین ارتش و سپاه به وجود آمد و نیروهای مومن و بسیجی امکان حضور در جبهه ها را یافتند.

وی با بیان اینکه فتح الفتوح ایران در جنگ آزادسازی خرمشهر بود که ریشه آن را می توان در وفاق ملی یافت، تصریح کرد: امروز اگر می خواهیم در مقابل دشمن موفق شویم، باید وفاق داشته باشیم و همدلانه کار کنیم.

لاریجانی اظهار داشت: اگر برای ساماندهی اشتغال در کشور کار کنیم، دشمن نمی تواند به نتیجه دلخواه برسد، اما اگر اختلافات را کنار نگذاریم، دشمن می تواند شکاف و اختلافات را بیشتر کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به حادثه ای که اخیراً در کازرون رخ داده اشاره کرد و گفت: در کازرون حادثه کوچکی رخ داد که به نظر من بی تدبیری بود و مدیریت آنجا باید با مردم می نشست و این مشکل را ساده تر حل می کرد.

وی افزود: مشکل به وجود آمده در کازرون در مورد انتزاع شهر بود که مردم ناراحت شده بودند ولی دشمنان با استفاده از همین بهانه در صحنه بین المللی قشقرق به پا کردند و رسانه های بین المللی مسئله سازی کردند، در حدی که وزیر خارجه آمریکا که ظاهراً بیکار است برای این موضوع پیام داد که البته پیام او نشان از بی عقلی بود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد و گفت: وزیر خارجه آمریکا اخیراً به دانشگاهی رفته و استراتژی آمریکا راجع به ایران را بیان کرد. بعد از مطالعه حرف های او دیدم کوچکترین نشانه ای از عقلانیت در آن سخنان وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا یک سیاستمدار چاق است که زیاد حرف می زند که این موضوع نشان از عدم رشد یک سیاستمدار است.

لاریجانی با بیان اینکه باید بدانیم که اگر در این شرایط در کشور اختلاف ایجاد شود، دشمنان خوشحال می شوند، ادامه داد: امروز باید در داخل کشور وفاق داشته باشیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای ظرفیت های داخل کشور برنامه ریزی داشته باشیم و زمینه را برای فعال کردن ظرفیت ها فراهم کنیم، گفت: برای این کار در مجلس فکر شده و لایحه دولت در این زمینه را مجلس شورای اسلامی تکمیل کرد و ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته شد و پس از مشارکت بانک ها حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان به روستایی ها داده می شود.

وی افزود: این موضوع برای فعال شدن جوانان روستایی بود تا با علاقه کار کنند و پس از ایجاد اشتغال زندگی بهتری داشته باشند.

لاریجانی اظهار کرد: مسئولان استان نیز باید کمک کنند تا این طرح مهم به نتیجه برسد، زیرا اگر نتیجه خوبی داشته باشد می توان در سال آینده نیز این اقدام را تکرار کرد و با موافقت مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی وام گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر یک جوان می خواهد کار تولیدی انجام دهد باید سیستم اداری به او کمک کند و مشکلات را از مقابل پای او بردارد، ممکن است برای یک فرد روستایی مراجعه به ادارات مختلف سخت باشد که به همین جهت در قانون پنجره واحد دیده شده تا همه مجوزها را آن اداره بگیرد و به مردم بدهد. در این زمینه لازم است ادارات کمر همت ببندند تا مشاغل مردم پایدار شود. کار تولیدی منجر به رشد و ایجاد ثروت در کشور می شود.